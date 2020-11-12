En iyi futbol oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil futbol oyunu önerisi

Geçmişten pek çok futbol oyunu ile karşılaştık. Bugün oyun piyasasına hem serilerin devamı niteliğinde, hem de yepyeni oyunlar düşmeye devam ediyor. Bunlardan en çok tercih edilenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1.Football Manager Serisi

Football Manager, Sports Interactive firması tarafından geliştirilmiş bir oyundur. 2004 yılına kadar Eidos ile çalışan firma, 2004'te ayrılarak bu ismi almıştır. Championship Manager ismini kaybedince, yola Football Manager ismiyle devam etmiştir ve o günden bu yana her yıl bir yeni oyunla oyun severlerin karşısına çıkmaktadır. Oyun dünyasında en sevilen menajerlik oyunlarından biridir.

2.Pro Evolution Soccer Serisi

PES, eskiden bu yana bu oyunu oynayanlar arasında "Japon Futbolu" olarak anılır. Oyun Konami şirketi tarafından geliştirilmiştir. Tüm zamanların en çok oynanan futbol oyunlarından biridir. 2001 yılından bu yana üretilen oyunun, Türkçe de dahil olmak üzere 19 farklı dil seçeneği bulunmaktadır.

3.Championship Manager Serisi

CM, 1992 yılından bu yana üretilen bir menajerlik ve simülasyon ürünüdür. Menajerlik oyunları arasında kullanıcılar tarafından en çok sevilen oyundur. Oyunun 01/02 serisi, bugüne kadar oynanan en efsane oyunlar arasında yer almaktadır.

4.New Star Soccer

New Star Games tarafından üretilen oyunun spor oyunu dalında BAFTA ödülü bulunmaktadır. Normal ligler ve milli takımlar kategorilerinde tercih yapabileceğini bir futbol video oyunudur. Oyunda bir futbolcu yaratır ve bu futbolcuyu kontrol ederek ilerlersiniz.

5.Goal United Pro

Goal United Pro bir menajerlik oyunudur. Bu oyunda gerçek bir menajerin yaptığı hemen hemen her şeyi yapmanız mümkündür. Çok geniş ve gelişmiş seçenekler bulunur. 2012 yılında Goal United Pro olarak ortaya çıkan oyun bugün Goal United Legends olarak yoluna devam etmektedir.

6. Super Arcade Football

Super Arcade Football, retro futbol oyunlarının görüntüsüne sahip olacak şekilde yaratılmış bir futbol simülasyon oyunudur. Oyunda bir takım yönetirsiniz ve takımınızı kuş bakışı olarak kontrol edersiniz.

7. Sensible Soccer

Sensible Soccer 1990'lı yılların başında oldukça popüler olan retro bir oyundur. Kullanıcılar arasında genellikle Sensi olarak bilinir. Sensible Soccer kült oyunlar listesinde olan bir oyundur.

8.FIFA Serisi

FIFA, 1993 yılından bu yana her yıl çıkarılan bir futbol oyunudur. FIFA lisansına sahip olan oyun EA Sports firması tarafından üretilir. Dünyada en çok satılan ve en çok oynanan futbol oyunu olma başarısına sahiptir.

9.Football, Tactics & Glory

Football, Tactics & Glory bir futbol menajerliği oyunudur. 2019 yılında, piyasada bulunan diğer menajerlik oyunlarına alternatif olarak üretilmiştir. Oyunun PC dışında PS versiyonu da bulunmaktadır ve oldukça ilgi görmektedir.

10.Top Eleven

Top Eleven oyunu 2010 yılından bu yana piyasadadır. Oyun, tamamen sosyal olarak inşa edilmiştir. Yani karşılaştığınız takımları başka kullanıcılar yönetir. Yani bu oyunda diğer menajerlik oyunlarından farklı olarak diğer kullanıcılara karşı oyun oynarsınız. Bu sebeple de dünyanın en çok oynanan menajerlik oyunlarından biridir.