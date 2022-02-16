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Elzem nedir, ne demek? Elzem kelimesinin TDK sözlük anlamı

Elzem nedir, ne demek Elzem kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan elzem kelimesi lüzum sözcüğünden türetilmiştir. Lüzum, gerekli ve şart anlamına gelirken, elzem, en lazım, en gerekli olan demektir. Bu kelime, vazgeçilmesi mümkün olmayan ve hayati önem taşıyan şeyler için de kullanılır. Elzem nedir, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Arapçada ''daha'' ve ''çok'' anlamına gelen diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Evla - Daha iyi 2- Enker - Çok Çirkin 3- Esfel - En Sefil 4- Efzun - Çok, fazla 5- Elezz - En lezzetli 6- Enver - Çok parlak, en nurlu 7- Enfes, Çok nefis, çok iyi 8- Ekmel - Tam, mükemmel 

 Elzem Nedir, Ne demek?

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan elzem kelimesi, gerekli, şart ve çok mühim anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''lazım olmak'' ve ''lazım gelmek'' şeklinde yazılır. 

 Elzem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Mühim 2- Önemli 3- Şart 4- Zorunlu 5- Zaruri 6- Müktezi

 7- Mucip 8- Vacip 9- Müstelzim 10- İstilzam

 Gereksiz, fuzuli, fazlalık, yararsız ve beyhude kelimeleri ise elzem ile zıt anlamlıdır.

 Elzem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumuna göre elzem kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Mutlaka temin edilmesi ya da yapılması gereken şey

 İkinci Anlamı: Çok lazım, en gerekli

 Üçüncü Anlamı: Öncelik verilen, acil olan

 Elzem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Benim elzem planlarım arasında okulu bitirmek ve bir an önce meslek sahibi olmak var. (Öncelikli anlamında kullanılmış)

 2- Elzem olan aletleri evde unuttuğum için tamir işi bir sonraki güne kaldı.

 (En gerekli anlamında kullanılmış)

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