Elzem nedir, ne demek? Elzem kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Arapçada ''daha'' ve ''çok'' anlamına gelen diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Evla - Daha iyi 2- Enker - Çok Çirkin 3- Esfel - En Sefil 4- Efzun - Çok, fazla 5- Elezz - En lezzetli 6- Enver - Çok parlak, en nurlu 7- Enfes, Çok nefis, çok iyi 8- Ekmel - Tam, mükemmel

Elzem Nedir, Ne demek?

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan elzem kelimesi, gerekli, şart ve çok mühim anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''lazım olmak'' ve ''lazım gelmek'' şeklinde yazılır.

Elzem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Mühim 2- Önemli 3- Şart 4- Zorunlu 5- Zaruri 6- Müktezi

7- Mucip 8- Vacip 9- Müstelzim 10- İstilzam

Gereksiz, fuzuli, fazlalık, yararsız ve beyhude kelimeleri ise elzem ile zıt anlamlıdır.

Elzem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumuna göre elzem kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Mutlaka temin edilmesi ya da yapılması gereken şey

İkinci Anlamı: Çok lazım, en gerekli

Üçüncü Anlamı: Öncelik verilen, acil olan

Elzem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Benim elzem planlarım arasında okulu bitirmek ve bir an önce meslek sahibi olmak var. (Öncelikli anlamında kullanılmış)

2- Elzem olan aletleri evde unuttuğum için tamir işi bir sonraki güne kaldı.

(En gerekli anlamında kullanılmış)