Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü çeşitli alanlarda elektrik devreleri ve elektrik sistemleri ile ilgili çalışmalar yaparlar.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü elektrik, elektronik sektöründe çalışacak uzman mühendisler yetiştirir. Bu bölümde verilen dersler mühendisliğin temelini oluşturan alan dersleridir. Bu bölümden mezun olan kişiler rahatlıkla iş bulabilirler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektronik devreler ve sistemlerin tasarlanmasını sağlayan Bu tasarımları doğrusal olmayan aktif elektrik elemanları ile yapılması Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünün alanıdır. Elektrik ve Elektronik mühendisliği genel olarak sistemli elektrik devrelerinin projelerini oluşturur.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Mühendislik fakültesine bağlı Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde sektörde çalışacak Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştirilir. İlgili dersler verilerek araştırmacı ve proje çizebilen mühendislerin 4 yıllık eğitimin sonunda mezun olmaları beklenir.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Elektrik devrelerini içeren her alanda görev yapan Elektrik ve Elektronik mühendisi gerek kamu alanında gerek ise özel sektörde çalışabilir. Üretim, planlama ve kalite kontrol gibi alanlarda çalışan Elektrik ve Elektronik mühendisleri uygun elektrik projeleri de çizebilirler.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı olan Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Elektrik ve Elektronik bölümünde okumak isteyen adayların mühendislik kabiliyetinin yüksek olması beklenir. Bu kişiler iyi derecede fizik bilimleri ve matematik dersini bilmelidirler. Meraklı ve ilgili olması beklenen öğrencilerin iletişim yeteneklerinin de gelişmiş olması beklenir.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde çoğu devlet üniversitesinde Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü Türkçe öğretim vermektedir. Bu üniversitelerde ek olarak basit İngilizce eğitimleri verilir. Bazı özel üniversitelerde ise Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü İngilizce öğretim verir.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Günümüzde Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına giren adayların fizik bilimleri ve matematik sorularını çözmeleri gerekir. Bu soruları çözün adaylar sayısal puan türünde yüksek puanlar alarak üniversitelerin Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünden eğitim alabilirler.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Matematik ve fizik bilimleri ağırlıklı dersler gören Elektrik ve Elektronik bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitim hayatları boyunca devre teorisi, ileri fizik ve elektrik devreleri eğitimi alırlar. Bunun yanı sıra bu bölümde analiz, doğrusal cebir, kontrol sistemleri, görüntü işleme teknikleri, analog haberleşme sistemleri gibi pek çok alan dersi verilir.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Elektrik ve Elektronik mühendisleri mezun olduktan sonra pek çok farklı alanda rahatlıkla iş bulabilirler. Özelikle televizyon ve radyo istasyonları ile otomotiv sektöründe Elektrik ve Elektronik mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Elektrik ve Elektronik mühendisleri robotik alan ve iletişim sistemleri ile ilgili firmalarda rahat bir şekilde iş imkanına sahip olurlar. Bunun yanı sıra haberleşme sektörü ve çeşitli üretimler gerçekleştiren firmalarda da Elektrik ve Elektronik mühendisleri iş bulabilirler.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektrik devreleri ile ilgili çalışma yapılan her yerde Elektrik ve Elektronik mühendisine ihtiyaç duyulur. Haberleşme, iletişim, robotik gibi teknik alanlarda proje çizimi ve elektrik devrelerinin tasarlanması için alanında uzman Elektrik ve Elektronik mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik mühendisleri büyük firmalarda da rahatlıkla iş bulabilirler.

​​​​​​​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik mühendisliği bulunmaktadır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde de Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü bulunmaktadır.