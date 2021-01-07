Elazığ'a destek TIR'ı

Afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların giderilmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi, afetten etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi süreçlerine katkıyı kapsayan psikososyal destek çalışmaları, hayatta kalanlar açısından büyük önem taşıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 24 Ocak 2020’de gerçekleşen Elazığ depremi sonrasında bölgedeki insani yardım çalışmalarına yönelik incelemeler yaparak, deprem sonrası kurulan STK Afet Platformu’nun parçası oldu. ‘Gezici Hizmet Aracı’ projesiyle, depremden etkilenenler için yapılan psikososyal destek çalışmalarına katkı sunulması ve afet sonrası yaşamın çocuklar ve aileleri için iyileşmesine yönelik adımlar atılması hedefleniyor.

MEKANSAL DESTEK SAĞLANACAK

İçinde üç görüşme odası, bir çocuk-oyun görüşme odası ve bir mutfak bulunan aracın yapımı ve iç donanımı için gerekli destek FİBA Grup ile Meridiam şirketi tarafından sağlandı. 9 Aralık’ta İstanbul’dan Elazığ’a yola çıkan araç, 28 Aralık itibarıyla Elazığ’da psikososyal destek çalışmaları için mekan hizmeti vermeye başladı. Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek çalışmaları için görevlendirilmiş ruh sağlığı çalışanlarıyla yapılan Kapasite Güçlendirme Eğitimleri ise, projenin başka bir boyutunu oluşturuyor. Depremden kısa bir süre sonra başlayan çevrimiçi eğitimlerle, afetten etkilenenlerin yanı sıra hem bölgede çalışanların da iyi olma hali hem de araçta yürütülecek çalışmaların daha yetkin hale gelmesi hedefleniyor. Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Akademidem, projede il müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek personelin eğitimlerini gerçekleştirirken, New York merkezli Turkish Philanthropy Funds (Türk Hayırseverler Vakfı) ise bu projeye verdiği destekle Gezici Hizmet Aracı'na katkı sağlıyor.

‘HİZMETLERİN KALİTE VE STANDARLARI YÜKSELECEK’

Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, aracın afet sonrası kent yaşamına yapacağı katkının altını çizerek, “AÇEV ile gerçekleştirilen protokol kapsamında geçen hafta ilimize ulaşan özel yapım dorse ile birlikte sunulacak hizmetlerin kalite ve standartları yükselecek. Dorse içinde görüşme yapacak psikososyal destek ekiplerimiz, Temmuz ayından bu yana aldıkları eğitimlerle tam donanımlı bir şekilde ve büyük bir heyecanla işlerinin başına geçmeye hazır” dedi.

AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı ise, vakfın geçmiş dönemde yaşanan büyük afetler sonrası çocuklar ve aileleri için yaptığı çalışmalardaki deneyimlerini projeye aktardıklarını söyledi. Maşalacı, “AÇEV olarak, 1999 Marmara depremi sonrası İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nin (İREM) ve 2011 Van depremi sonrası Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nin kurulmasına, farklı kurumların kaynaklarını ve uzmanlıklarını da yönlendirmelerini sağlayarak öncülük ettik. Elazığ depreminin ardından hayata geçirdiğimiz Gezici Hizmet Aracı Projesiyle de, travma sonrası bölgedeki çocukları ve anne-babalarını destekleyerek uzun vadede ortaya çıkabilecek psikolojik travmaları önlemeyi amaçlıyoruz. Gezici hizmet aracımız, ilerleyen aylarda Türkiye’nin farklı afet bölgelerinde de destek hizmeti vermeye devam edecek” diye konuştu.