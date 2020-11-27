Ekonometri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ekonometri bölümü, gerçek ekonomik olayların nicel analizini yapacak işinde uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Ekonometri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ekonometri, iktisattaki teorileri geliştirmek ve elde edilen verileri test etmek geçmiş veriler ışığında gelecekteki verileri tahmin etmeye çalışmak için kullanılan matematiksel ve istatistiksel modellemenin nicel uygulamasıdır. Bu bölümde ise işinde uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Ekonometri Bölümü Nedir?

Ekonometri bölümü, uygun çıkarım yöntemleri kullanarak geleceğe ışık tutacak ekonomik verileri tahmin etmeye çalışan işinde uzman kişileri yetiştiren bir bölümdür. Ekonometri çok tercih edilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Ekonometri Bölümünün Amacı Nedir?

Ekonometri Bölümünün asıl amacı, ekonomi ile ilgili doğru çıkarımlar yaparak geleceği tahmin etmeye çalışacak kişiler yetiştirmektir. Bu bölümde ekonomi, iktisat, işletme, maliye, hukuk gibi pek çok dala dair dersler gösteriliyor. Bu nedenle bu bölümde okuyan pek çok kişi çok geniş bir çalışma yelpazesine sahip olur. Ekonometri, ekonomi ve matematiği birleştiren bir bilim alanıdır. Bu bilimde matematik ve istatistik konuları etkili bir biçimde kullanılır. Sonucu uygun metotlarla ilişkilendirilen teori ve gözlemin eşzamanlı kullanımı ekonomik olgunun nicel çözümlenmesi yapılır.

Ekonometri Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonometri bölümünden mezun olan kişiler, Ekonometri Lisans Diploması almayacak kazanır. Bu kişiler, ekonometrist ve ekonometrisyen unvanı alarak çalışmaya başlar. Bu kişiler kamu ve özel pek çok alanda çalışma ve iş bulma imkanına sahip olur. Ekonometri bölümü mezunları, gerçek dünya verilerini istatistiksel araştırmalarda kullanır ve sonuçları test edilmiş olan teorilerle karşılaştırmasını yapar.

Ekonometri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ekonometri bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversiteler, bu bölüm için bir sene öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için bu süre bir sene daha uzayarak 5 yıl olabilir.

Ekonometri Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Ekonometri bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan açılan sınırlı sayıda kontenjana yerleşebileceğiniz kadar iyi puan almanız gerekir. Bu bölüm, son zamanlarda oldukça çok dikkat çeken ve çok talep gören bir bölüm olduğu için puanları giderek yükseliyor.

Ekonometri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ekonometri bölümü, Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Ama bazı üniversiteler bir yol hazırlık sınıfı okutarak öğrencilerin İngilizce öğrenmesine katkıda bulunuyor.

Ekonometri Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Ekonometri bölümü, eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sayısal derslere de ilgisi olması gerekiyor. Aynı zamanda doğru çözümleme ve test edebilme becerisine sahip olması gerekiyor.

Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

l Bilişim Teknolojisi Tabanlı Karar Verme

l Hukukun Temel Kavramları

l Çok Değişkenli İstatistik

l İşletme ve İktisat Uygulamaları

l Finansal Muhasebe

l İktisat

l İşletme

l Temel Bilgi Teknolojileri

l Regresyon Analizi

l İleri Matematik

l Finansal Tablolar Analizi

l Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

l Yöneylem Araştırmaları

l Aktüerya ve Risk Analizi

l Stokastik Süreçler

l Ekonometrik Modeller

l Para ve Sermaye Piyasaları

l Pazarlama Araştırması Teknikleri

Ekonometri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ekonometri Bölümü mezunlarının çalışabilecekleri geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu bölümü bitiren pek çok kişi, KPSS’ye girerek devlet kadrolarına yerleşme imkanı buluyor. Bu kişiler, isterlerse bağımsız olarak iş yeri de açabiliyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ekonometristler pek çok alanda çalışma imkanı buluyor. Ekonomistlerin en çok çalıştığı yerler ise;

l Sermaye Piyasası Kurulu’nda

l Devlet ve Özel Bankalarda

l Denetleme Firmalarında

l Sigorta Şirketlerinde

l Şirketlerde Özel Danışman Olarak

Ekonometri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Ekonometri Bölümü mezunları, kamu ve özel pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Ekonometri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

l AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

l ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

l HARRAN ÜNİ. (URFA)

l ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

l BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

l AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

l ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

l ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.

l KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON)

l DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR)

l KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.

l MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.

l ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA)

l VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.

l İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA)