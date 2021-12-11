EDP ve EDT ne demek? EDP ile EDT arasındaki fark nedir

Haberin Devamı

Parfümler temel olarak EDP ve EDT olarak ikiye ayrılmaktadır. İkisinde de koku esas olarak aynı olsa da bazı farklılıklar bulunmaktadır.

EDP ve EDT Ne Demek?

EDP parfümün açılımı Eau de parfüm olarak bilinmektedir. Bir EDP parfüm yaklaşık olarak b ile 20 arasındaki oranında yüksek dozda parfüm yağı ile yapılmaktadır. Kalıcılığı ise yaklaşık 6 saat kadar devam etmektedir. Bu parfümlerin üst notaları solduktan sonra orta notaları ve kalp notaları belirginleşmektedir. Özellikle EDT parfümlerine göre daha yoğun olduğu için daha sık tercih edilmektedir.

EDT parfümler ise Eau de toilette olarak yazılmaktadır. B parfümler yaklaşık %5 ile 15 oranlarında daha küçük bir doz parfüm yağı bulunmaktadır. Bu parfümler yaklaşık 4 saat kişilerin üzerinde kalmaktadır. Üst notalar hakimdir ve ilk uygulandıkları zaman baskın bir koku vermektedir. Fakat alkol içeriğinden dolayı cilt üzerinden hızlı bir şekilde buharlaşmaktadır.

EDP ve EDT Arasındaki Fark Nedir?

Haberin Devamı

EDP ile EDT arasındaki temel fark EDP parfümlerin daha uzun süre kalıcı olmasıdır. Ayrıca EDP'de yüksek bir konsantrasyonda bulunduğu için daha aromatik olmaktadır. Sıcak havalarda EDT parfümler tercih edilirken soğuk havalarda EDP parfüm seçilmesi daha uygun olmaktadır.