EBA’dan beslenme eğitimleri başlıyor

Vakıf bugüne kadar 26 ildeki binden fazla okulda, 500 binden fazla öğrenciye eğitim verdi. Ancak okullar pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçince eğitimler yarım kaldı. Bunun üzerine hazırlanan eğitim videolarının EBA TV üzerinden öğrencilere gösterilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandı. Beslenme eğitimleri, Şubat 2021 itibarıyla EBA TV’de yer alacak.

HER EVE ULAŞABİLECEĞİZ

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Eğitimleri hem gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesi hem de ailelere ulaşabiliyor olduğumuz için çok önemsiyoruz. Eğitimlerimiz sonrası çocuklarımız ailelerini ve çevrelerini öğrendikleri konusunda uyarıyordu, şimdi ise tüm Türkiye’ye ve her eve ulaşabileceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.