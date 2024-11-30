Dünyanın sorunlarına robotik çözümler

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Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bin 500 öğrenci daha sürdürülebilir bir dünyaya robotik çözümler bulmak için yarışıyor. İzmir’de Dünya Robot Olimpiyatları finali için bir araya gelen öğrenciler, “Earth Allies” yani dünya müttefikleri teması kapsamında daha sürdürülebilir bir yaşam için fark ettikleri sorunlara çözüm bulma amacıyla projeler geliştiriyor. Projeler hazırlanırken öğrencilere iki soru soruluyor: “Robotlar, doğanın tehlikeli veya zorlayıcı olduğu yerlerde bize nasıl yardımcı olabilir?” ve “Kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması için robotların bize yola göstermesi mümkün müdür?”
SPORCU ROBOTLAR TENİS OYNUYOR
Robotların verilen görevi yerine getirebilmesini amaçlayan diğer bir bölüm RoboMision’da ise katılımcılar her takım için ayrılan bir oyun masası üzerinde bir dizi görevi tamamlamak için bir robot inşa ediyor. Olimpiyat kapsamında öğrenciler kendilerine ayrılan özel alanda çalışmalarını sürdürüyor. RoboSpor’da da takımlar, birbirleriyle maç yapacak sporcu robotlar tasarlıyorlar. Olimpiyatlarda 2-3 yılda bir düzenli olarak spor branşı değişiyor. Bu yılın sporu tenis.
4 KATEGORİDE 3’ER BİRİNCİ
Olimpiyatın başladığı günden itibaren öğrenciler, organizasyonda yer alan hakemlerle iletişim halinde projelerini konuşuyor, verilen görevleri yerine getiriyor. Sonuçlar cumartesi günü açıklanacak. 4 kategoriden yaş grubuna bağlı olarak 3’er takım birinci olacak. Takımlara katılımcı belgeleri verilecek. Etkinlik önümüzdeki yıl Singapur’da yapılacak.
DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI TÜRKİYE
Dünya Robot Olimpiyatı, Türkiye’de 2014 yılından bu yana Bilim Kahramanları Derneği tarafından Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye adıyla düzenleniyor. Dünya Robot Olimpiyatı, farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin katıldığı, uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi olarak tanımlanıyor. İlkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini, düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ile aktiviteleri düzenleyerek geliştiriyor. Programa katılan 8-19 yaş çocuklar, takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor. Ulusal yarışmaların ardından belirlenen finalistler uluslararası arenada yarışıyor.