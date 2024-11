Dünyanın sorunlarına robotik çözümler

Haberin Devamı

Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bin 500 öğrenci daha sürdürülebilir bir dünyaya robotik çözümler bulmak için yarışıyor. İzmir’de Dünya Robot Olimpiyatları finali için bir araya gelen öğrenciler, “Earth Allies” yani dünya müttefikleri teması kapsamında daha sürdürülebilir bir yaşam için fark ettikleri sorunlara çözüm bulma amacıyla projeler geliştiriyor. Projeler hazırlanırken öğrencilere iki soru soruluyor: “Robotlar, doğanın tehlikeli veya zorlayıcı olduğu yerlerde bize nasıl yardımcı olabilir?” ve “Kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması için robotların bize yola göstermesi mümkün müdür?”

Haberin Devamı

Öğrencilerin 4 farklı kategoride yarıştığı etkinliğe ABD, Kanada, Güney Kore, Singapur, Hindistan, Tayvan gibi yazılım ve teknoloji konusunda önde gelen ülkeler daha çok takımla katıldı. Yarışmaya Türkiye’den katılan 8 takımdan biri olan Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi, “Güneş Fatura Göndermiyor” projesi ile güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Türkiye’den bir diğer takım Leonart ise sürdürülebilir gelecek teması kapsamında seralarda yetişen bitkilerin çürümesi ve fark edilememesi sorununu ele alan bir proje hazırlamış. Diğer yandan Brezilya’dan Oppenheimer.2 adıyla katılan takım ise itfaiyecilerin yangın sırasında korunmasını sağlamak amacıyla su duvarı sistemi kurgulamış. Kanadalı ekip ise tarımda su kaybını önlemek ve verimi arttırmak için gezici sulama robotu hazırlamış.

Haberin Devamı

Geleceğin Mühendisleri klasmanında 14 – 19 yaş arası katılımcılardan oluşan takımlar bir oyun sahası üzerinde otonom araçları kullanıyor. Takımların diledikleri malzemeleri ve yazılımı kullanarak inşa ettikleri ve kodladıkları araçların verilen görevleri kurallara uygun şekilde tamamlaması gerekiyor.

SPORCU ROBOTLAR TENİS OYNUYOR

Robotların verilen görevi yerine getirebilmesini amaçlayan diğer bir bölüm RoboMision’da ise katılımcılar her takım için ayrılan bir oyun masası üzerinde bir dizi görevi tamamlamak için bir robot inşa ediyor. Olimpiyat kapsamında öğrenciler kendilerine ayrılan özel alanda çalışmalarını sürdürüyor. RoboSpor’da da takımlar, birbirleriyle maç yapacak sporcu robotlar tasarlıyorlar. Olimpiyatlarda 2-3 yılda bir düzenli olarak spor branşı değişiyor. Bu yılın sporu tenis.

4 KATEGORİDE 3’ER BİRİNCİ

Olimpiyatın başladığı günden itibaren öğrenciler, organizasyonda yer alan hakemlerle iletişim halinde projelerini konuşuyor, verilen görevleri yerine getiriyor. Sonuçlar cumartesi günü açıklanacak. 4 kategoriden yaş grubuna bağlı olarak 3’er takım birinci olacak. Takımlara katılımcı belgeleri verilecek. Etkinlik önümüzdeki yıl Singapur’da yapılacak.

Haberin Devamı

DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI TÜRKİYE

Dünya Robot Olimpiyatı, Türkiye’de 2014 yılından bu yana Bilim Kahramanları Derneği tarafından Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye adıyla düzenleniyor. Dünya Robot Olimpiyatı, farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin katıldığı, uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi olarak tanımlanıyor. İlkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini, düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ile aktiviteleri düzenleyerek geliştiriyor. Programa katılan 8-19 yaş çocuklar, takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor. Ulusal yarışmaların ardından belirlenen finalistler uluslararası arenada yarışıyor.