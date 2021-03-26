Dünyanın En Zor Dili Hangisidir? Dünyanın En Zor Dilleri Ve Özellikleri

Dünyanın birçok ülkesi kendine özgü olan bir dile sahiptir. Bazı ülkeler ise ortak bir dile sahip olarak varlığını sürdürür. En çok konuşulan dil ise İngilizce olarak bilinmektedir. Tabi öyle diller varki okuması, konuşması ve yazması oldukça zordur.



Dünyanın En Zor Dili Hangisidir?



Dünyanın en zor dili Çince olarak bilinmektedir. Çince dili farklı özellikleri ve kendine has kuralları ile oldukça zor bir dildir. Konuşma alanı oldukça fazla olduğu için popüler olan bir dildir. Ancak, öğrenilmesi oldukça zordur ve uğraştırıcıdır.



Çince

Çince, farklı biçimlerde kurallara sahip bir dildir. Dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri Çince konuşmaktadır. Ancak, bu dilin öğrenilmesi oldukça zordur. Yazım şekli ve harfleri oldukça değişik olan Çince, dünyanın en zor dili olarak ünlenmeyi başarmıştır.

Dünyanın En Zor Dilleri ve Özellikleri Nelerdir?

Dünya üzerinde konuşulan dillerden Çince kadar zor olanları vardır. Bu dillerin öğrenilmesi ise epeyce zordur.

1. Arapça

Arapça dili oldukça eski dillerden birisidir. Arapça'da yer alan harfler çoğu zaman farklı harflere dönüştüğü için kelimelerin anlamları değişebilmektedir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış plan bu dil çoğu yerde faeklı şekilde konuşulmaktadır. Durum böyle olunca anlaşılması zor bir dil olmuştur.

2. Vietnamca

Adından anlaşılacağı üzere Vietnam'ın ulusal dili olan Vietnamca oldukça zor olan dillerden birisidir. Çinceye benzer özelikleri olan bu dil birçok kelime dağarcığını Çince'den almıştır. Ayrıca birçok farklı işaret ve tonlamaya sahip olan bir dildir.

3. Arnavutça

Bir Hint-Avrupa dili olan Arnavutça, ilk olarak Karadağ taraflarında konuşulmaya başlanmıştır. Daha sonra İtalya ve Yunanistan'ı eski topluluklarında konuşulmaya başlanmıştır. Eski bir dil olan Arnavutça zor dillerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. Japonca

Japonca, Çince gibi oldukça zor olan bir dildir. Dünya üzerinde 100 milyondan fazla insan bu dili konuşmaktadır. Karmaşık bir sistemi olduğundan dolayı en zor diller arasına girmiştir.

5. Macarca

Bu dil Macaristan'ın ulusal dilidir. Ural dil ailesine ait olan bu dilin konuşuldupu yerler arasında Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya gibi yerler bulunmaktadır. Macarca dilinde yer alan harf ve farklı anlamlı kelimeler sonucunda bu dil dünyanın en zor dilleri arasına girmiştir.