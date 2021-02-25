Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Kimdir, Boyu Kaç Metre Ve Nerelidir?

Dünyanın en uzun boylu adamı Guiness Rekorlar Kitabının yıl dönümlerinde dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan etkinliklere katılarak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyor.

Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Kimdir?

Guiness Rekorlar Kitabına dünyanın en uzun boylu adamı unvanıyla girmeyi başaran Sultan Kösen Türkiye vatandaşı ve Mardin doğumludur. 10 Aralık 1982 tarihinde doğan Sultan Kösen, Mardin'de yaşar ancak boyu nedeniyle dünya genelinde tanınan bir isim olduktan sonra yurt dışına çıkmaya, Guiness Rekorlar kitabının etkinliklerine katılmaya başlamıştır.

Çocukluğunda normal bir gelişim süreci yaşayan Sultan Kösen'in 10 yaşındayken beyninde bir tümör olduğu belirlenmiştir. Tümörün hipofiz bezinde aşırı büyüme hormonu salgılanmasına neden olmasıyla büyümesi ergenlik sonrasında durmamış ve uzamaya devam etmiştir. 2008 Yılına kadar uzaması sürmüştür. 2008 Yılında bir ameliyat yapılmış ve beyindeki tümör alınmıştır. Böylece Sultan Kösen'in 25 yaşında boy uzaması da durmuştur.

Sultan Kösen, uzun boylu olması nedeniyle üzerine uyacak kıyafet bulmakta zorlandığından bahseder. Bütün kıyafetlerinin sipariş üzerine yapıldığını, bazen istediği model kıyafetlere ulaşamadığını söylemiştir.

Dünyanın En Uzun Boylu Adamının Boyu Kaç Metredir?

Sultan Kösen'in boyu tam olarak 2 metre 51 santimetredir. Beynindeki tümörün etkileri nedeniyle 25 yaşına kadar boyu hızla uzamıştır. Tümörün alınması için ameliyata girdiğinde boyu 2 metre 51 santimetredir. Ameliyatta tümör alındıktan sonra uzama durmuş ve boyu bu uzunlukta kalmıştır. Uzun boyu nedeniyle yürümekte zorlandığı için koltuk değneği kullanır.

Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Nerelidir?

Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen Türkiye vatandaşıdır ve Mardin doğumludur. Aile fertlerinin boyları normal ölçülerdedir.