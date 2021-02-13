Dünya'da En Çok Turist Çeken Şehirler Ve Ülkeler Hangileridir? Dünya'da Gezilecek Ve Görülmesi Gereken Yerler

Dünyanın en çekici şehirleri hangileri? Bazı büyük şehirlerde sürekli artan yaşam maliyeti göz önüne alındığında soru sık sık gündeme geliyor gibi görünüyor.

Dünyada En Çok Turist Çeken Şehirler Hangileridir?

Birçokları için, Lennon'un sınırları olmayan bir dünya hayali zaten bir gerçektir. Profesyonel kariyer anahtardır. Bir ülkede, şehirde yaşayabilmek ve onunla bütünleşebilmek için iş gibisi yoktur. Peki, günümüz dünyasında sınırlar devam ederken en çok hangi şehirler turist alıyor?

2011 yılında Londra'dan sonra, Bangkok artık dünyanın en turistik şehri. Tayland'ın başkenti her yıl yaklaşık 16 milyon turist çekiyor. Bangkok gece hayatı, tapınakları, müzeleri, mağazaları, restoranları ve plajlarıyla ünlüdür. Bir turist Bangkok'ta ortalama 9,5 gün kalıyor.

Bangkok tarafından tahrip edilen Londra, şu anda dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci, Avrupa'nın ise ilk şehridir. Londra, Thames'teki London Eye, Big Ben, Londra Kulesi, Buckingham Sarayı, Madame Tussaud Müzesi gibi simge yapılarıyla tanınır. Son Olimpiyat Oyunlarının Organizatörü Londra, dünyanın en çekici şehirlerinden biri, aynı zamanda en pahalı şehirlerinden biridir. Halen 15,8 milyon turist çekiyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden üçüncüsü, Paris’tir. Dört UNESCO Dünya Mirası Alanı ile Paris, kalabalıkları çeken birçok anı barındırır. Eyfel Kulesi, Notre-Dame Katedrali, Pompidou Merkezi, Louvres Müzesi, Paris'i yılda 14 milyon ziyaretçi ile dünyanın en turistik şehirlerinden biri yapıyor.

Dünyada En Çok turist Çeken Ülkeler Hangileridir?

Dünyanın en turistik 1 ülkesi Fransa için sürpriz değil. Fransa, 38 UNESCO Dünya Mirası alanıyla (2013'te) her yıl yaklaşık 83 milyon turisti ağırlıyor. Eyfel Kulesi, Notre Dame de Paris ve diğerleri gibi gastronomisi, dünya çapında bilinen anıtları ile tanınan Fransa, bu sıralamada başı çekiyor, Fransa'nın belki de öyle olduğunu bildiğimizde şaşırtıcı değil.

İspanya her yıl 80 milyondan fazla turisti ağırlıyor. Esas olarak amiral gemisi şehri Barselona'yı ve birçok anıtını keşfetmeye gelin. İspanya, 44 UNESCO Dünya Mirası alanına sahiptir ve en çok sınıflandırılan alanlara sahip 5 ülke arasındadır. Endülüs gibi bölgeler kesinlikle ziyaretçi akınına uğruyor.

Sıralamamızda 3 numara, Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşık 64 milyon turisti bir araya getiren Amerika Birleşik Devletleri, 21 UNESCO Dünya Mirası alanına sahiptir. Ağırlıklı olarak turistler tarafından beğenilen, Yellowstone ve Monument Valley gibi birçok doğal park bulunmaktadır.

İspanya gibi Çin de UNESCO Dünya Mirası alanlarının en fazla olduğu ülkelerden biridir. Çin'de toplam 45 adet bulunuyor. Çin, dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından birine sahiptir. Aynı zamanda dünyanın yeni harikalarından biri olan Çin Seddi oldukça fazla turistin dikkatini çekiyor.

Dünyada Gezilecek ve Görülmesi Gereken Yerler

Düşük suç oranı, anlaşılır dil (çoğunlukla İngilizce), çok iyi toplu taşıma ağı, dünyanın en iyi havayollarından biri ve çevreye saygı, Singapur'u mutlaka görmelisiniz.

New York, dünyanın en turistik şehirleri sıralamamızda yer alan tek Amerikan şehri. New York'ta yaklaşık 12 milyon turist var. Empire State Binası, Central Park, Time Square veya Özgürlük Heykeli gibi dünya çapında bilinen birçok sembolik yeri olan çok çekici bir şehir olan NewYork'u mutlaka görmelisiniz.

Avrupa Kültür Başkenti olarak adlandırılan İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehridir. Asya ile Avrupa arasında yer alan, her yıl 10,3 milyon ziyaretçi alıyor ve bu rakam her geçen yıl artıyor. İstanbul yakında dünyanın en turistik 5 şehri arasına giren şehir görülmesi gereken en özel şehirlerin başında gelir.