Dünyaca Ünlü Bilim Adamları Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Bilim İnsanların Hayatları, Buluşları, Eselerleri Ve Sözleri

Bilim adamı denilince akıllara ilk gelen şey şüphesiz laboratuvarlarına kapanan ve kendisini çalışmalarına adayan kişilerdir. Tamamen toplumun yararına çalışmalar yürüten bu kimseler aslında insanlığın bu kadar ilerlemesine doğrudan katkıda bulunmuştur. Bu nedenle dünya genelinde hak ettikleri saygıyı her zaman görmeyi başarmışlardır.

Dünyaca Ünlü Bilim Adamları Kimlerdir?

Albert Einstein: Dünyaca ünlü bilim adamını denilince akıllara ilk gelen isim şüphesiz Albert Einstein’dır. Teorik fizikçi ve Almanya doğumlu olan Albert Einstein matematik ve fizik alanlarında göstermiş olduğu üstün çalışmalardan ötürü 1921 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştür.

Thomas Edison: Menlo Park Büyücüsü lakabına sahip bilim adamından çok iş insanı kimliği ile öne çıkan Amerikan asıllı bilim adamıdır. Thomas Edison günümüzde kullanılan birçok icadın sahibi olup dünya genelinde ün salmış General Elektriğin de sahibidir.

Nikola Tesla: Döneminde icat ettiği buluşların günümüzde hala kullanılması ve döneminde yaşamış en zeki insanlarından birisi oluşu Nikola Tesla'yı büyük bilim listesine koyar. Nikola Tesla Sırp asıllı bir bilim adamı olup ömrünün büyük çoğunluğunu Amerika'da geçirmiştir.

Isaac Newton: 20. yüzyılın başlarına kadar geçerli olan fiziğin mucidi olan ve döneme damga vuran bir diğer bilim insanı Isaac Newton’dur. Yaşamanın büyük çoğunluğunu bilime adayan Newton birçok buluşun ve icadın sahibidir.

Marie Curie: Döneminde birçok tabuyu yıkmayı başaran ve kadınların ve bilim insanı olabileceğini gösteren kişi Marie Curie’dir. Özellikle kadınların bilim dünyasında yeteri kadar sözü geçmezken Marie Curie gibi dahiler sayesinde hak ettikleri değeri bulmuşlardır.

Dünyaca Ünlü Bilim İnsanların Hayatları, Buluşları, Eserleri ve Sözleri

Albert Einstein: Almanya'da doğup büyüyen ve liseyle üniversite eğitimini İsveç’te tamamlayan Einstein ne yazık ki akademik kadroda kendisine yer bulamadığı için patent ofisinde müfettiş olarak kariyerine başlamıştır. 1905 yılında yayınlamış olduğu 4 makalesi değerinin anlaşılması konusunda oldukça büyük rol oynamıştır. Ancak bu teoremlerinin ispatlanması yaklaşık 15 yıldır sürüp birçok otorite tarafından ciddiye alınmamıştır. Bunlardan en dikkat çekeni ise tez çalışması olup üniversite heyeti çalışmalarını “ Gerçek dışı ve Hayalperest” olduğu için kabul etmemiştir. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 1 milyon dolara alıcı bulan ve Japon bir postacıya vermiş olduğu ünlü sözü ise “İnsan İsterse her şeyi yapar!” ‘dır. Albert Einstein’ın bilim dünyasında bu kadar çok ünlü olmasının nedeni ise günümüz modern fiziği olan kuantum mekaniğinin temellerini inşa etmesidir.

Thomas Edison: Albert Einstein ile neredeyse aynı kadere sahip olan ve henüz ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından “zeka geriliği” tanısı konulan kişidir. Yürütmüş olduğu ticari çalışmalar ve Nikola Tesla ile olan çatışmasından ötürü kötü bir imaja sahip olan Thomas Edison oldukça önemli bilim insanları arasında yer alır. Öyle ki günümüzde kullanılan ampullerin mucidi Thomas Edison’dur. En dikkat çeken sözü ise “Çok çalışmanın yerini tutan başka bir şey yoktur!”

Nikola Tesla: Günümüzde her ortamda kullanılan alternatif akıma olan katkıları, ölüm ışını gibi uçup problemleri ve herkese bedava elektrik dağıtma idealleri ile tanınan bilim insanıdır. Nikola Tesla bir dönemler Thomas Edison için de çalışmış olup kendisine söz verilen primi (50.000 dolar) alamayınca işinden ayrılmıştır. Projelerini finanse edebilmek içinse Thomas Edison’ın şirketinde tünel işçisi olarak çalışmıştır. “Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, titreşim ve frekans kavramları ile düşünün” diyen bu ünlü dahi bir otel odasında beş parasız hayata veda etmiştir.

Isaac Newton: Yaşamış olduğu dönemde termodinamik, fizik ve matematik gibi önemli bilim dallarının temelini oluşturan bilim adamıdır. Isaac Newton çevresindekiler tarafından “Dahi” olarak tabir edilen karakterlerden biridir. Öyle ki evrene bakış açısı herkesten farklı olup başarılarının asıl nedeni olarak da bu gösterilir. “Evren cehaletten hoşlanmaz” diyerekte bilimin önemine değinen döneminin sayılı insanlarından biridir.

Marie Curie: Nobel Ödülü alan ilk kadın alan ve Radyasyon alanında oldukça büyük çalışmalara imza atan önemli bilim insanlarından biridir. Hatta ölümü de hayatını adadığı çalışmalarına bağlı olup uzun süre radyasyona bağlı kalmadır. İki kez Nobel Ödülü almış olan Marie Curie’nin en çok bilinen sözü ise şöyledir; “Doğanın sırlarını öğrenmek insanlığın yararına mıdır? Bu gizemden faydalanacak kadar olgun olabilecek miyiz?