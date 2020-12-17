Diyetisyen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Diyetisyen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Diyetisyenler besinler konusunda uzman kişilerdir. Kişilerin sağlık problemlerine göre, kimin nasıl beslenmesi gerektiği konusunda yetkinleşmiştir.

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyen, bir üniversitenin Beslenme ve Diyetetik bölümünü 4 yıl boyunca okumuş ve mezun olarak lisans diploması alan kişilere denir. Aynı zamanda diyetisyen, herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin, ne şekilde beslenmeleri gerektiğine karar veren, onlar için rejimler öneren kişiye denir. Aynı zamanda kişilerin sağlık sorunları ile karşılaşmaması için nasıl beslenmesi gerektiğini önerir. Özellikle kilo vermek isteyen insanların sıklıkla başvurduğu bir meslek olan diyetisyenlikte, aynı zamanda kilo almak isteyenler içinde diyet ve rejimler önerilmektedir.

Diyetisyen Ne İş Yapar?

Diyetisyen, insanların sağlıklı bir şekilde beslenmeleri ve ileride karşılaşacakları sağlık sorunlarının önüne geçmeleri için rejim ve diyetler oluşturur. Hangi besinin ne kadar değer taşıdığını, hangi besinin ne şekilde tüketilmesini gerektiğini bilir ve insanları da bu şekilde yönlendirir. Aynı zamanda diyetisyenler toplumu sağlıklı beslenme ve kaynakların doğru şekilde kullanımı konularında bilgilendirir. Aynı zamanda diyetisyen hastaların beslenme alışkanlıklarını yönetir, ne yemesi ve ne zaman yemesi gerektiğini planlar.

Diyetisyen Nasıl Olunur?

Diyetisyenler aynı zamanda beslenme uzmanlarıdır. Diyetisyen olmak için öncelikle bu bölümün okunabildiği üniversitelerden birinde 4 yıl boyunca Beslenme ve Diyetetik bölümünde lisans eğitimi almak gereklidir. Bu bölüm Türkiye'de hemen hemen tüm üniversitelerde bulunmaktadır. Bu bölüm dışında diyetisyen olmak ya da benzer meslekleri yapmak için, halk sağlığı gıda uzmanlığı, halk sağlığı hemşireliği, ev idaresi ve aile ekonomisi uzmanlığı gibi bölümler de okunabilir.

Diyetisyen Olma Şartları Nelerdir?

Diyetisyen olmak için fen bilimleri ve benzeri alanlarda başarılı olmak gereklidir. Bu diyetisyenliğe giden yolda avantaj sağlar. Aynı zamanda diyetisyenlerin tüm işi insanlarla olduğu için algı ve iletişim konularında da başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bir diyetisyen, hastalarıyla empati de kurabilmelidir. Doğru sonuçlara ulaşabilmek için hastayı dikkatli dinlemeli, sorunun kaynağını bulmalı ve gerektiğinde buna göre bir tedavi yöntemi sunabilmelidir.

Diyetisyenin Görevleri Nelerdir?

Bir diyetisyen öncelikle besinler konusunda uzman olmalıdır. Bir hastayla karşılaştığında, o hastanın hangi besinlerle ve ne şekilde beslenmesi gerektiğini tespit edebilmelidir. Diyetisyenin diğer görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Haftalık ve aylık olarak beslenme zincirleri çıkarır. Kişilerin yaşına ve fiziksel özelliklerin göre alması gereken enerji miktarını ve besinleri belirler.

Hastaları beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlar konusunda bilgilendirir.

Besin grupları çıkarır ve diyet programları hazırlar.

Toplumun doğru şekilde beslenmesini ve bu konuda bilgilenmesini sağlamak için eğitim programları hazırlar.

Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

Diyetisyenlerin maaşları çalıştıkları kurumlara göre değişmektedir. Ayrıca meslekte kaç yıllık deneyimlerinin olduğu konusu da maaşlar konusunda belirleyicidir. Ortalama olarak çalışma alanları ve deneyime göre maaşlar şu şekildedir:

Özel Hastaneler: 2800 ila 11000 TL arası.

Güzellik Merkezleri: 2500 ila 10000 TL arası.

Yemek Şirketleri: 2600 ila 10000 TL arası.

Spor Salonları: 2600 ila 10000 TL arası.

Diyetisyen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Özellikle günümüzde diyetisyenlik işsiz kalma olasılığı en düşük olan mesleklerden biridir. Diyetisyenler özel hastanelerde, güzellik merkezlerinde, yemek şirketlerinde, spor salonlarında ya da FTR merkezleri gibi alanlarda iş bulabilirler.