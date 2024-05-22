Diyarbakırlı Ela bursluluk sınavında Türkiye birincisi oldu

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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki Borsa İstanbul Hatat Hamid Aytaç Ortaokulu'nda okuyan 5’inci sınıf öğrencisi Ela Baysungur (10), 21 Nisan tarihinde MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girdi. 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin katıldığı bursluluk sınavında Baysungur, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Düzenli ders çalışan herkesin mutlaka başarı elde edebileceğini belirten Baysungur, şunları söyledi:

DERSLERİ SÜREKLİ TEKRAR EDİYORUM

“Bursluluk sınavına girmeden önce ders çalışmaya ayırdığım süreyi iki katına çıkardım. Son haftalarda tamamen soru çözmeye yöneldim. Ayrıca okulda gördüğüm dersleri evde sürekli tekrarlıyorum. Sınavdaki başarımda öncelikle ailemin daha sonra öğretmenlerimin katkısı çok büyük. Gelecekte hedefim beyin cerrahı olmak.”

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Kızının 500 tam puan alacağını beklemediğini dile getiren anne Nazile Baysungur ise, “Ela, bol kitap okur ve soru çözer. Çalışan her öğrencinin kesinlikle başarabileceğinden eminim. Ela’nın sınavı kazanacağını biliyorduk ancak 500 puan alması sürpriz oldu” dedi.