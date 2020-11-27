Diş Protez Teknolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Diş protez teknolojisi bölümünde okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi, özverili ve sağlığa meraklı olması gerekmektedir.

Diş Protez Teknolojisi Nedir?

Diş protez teknolojisi bölümü kaybedilmiş diş ve fonksiyonların tekrar yapılmasına sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde diş hekiminin belirlediği tedavi içerisinde çene ve yüze tam olarak uyacak hareketli, sabit ve benzeri protezler üretilmektedir. Kişilerin sağlık sorunlarını çözmek için bu bölüm görev yapmaktadır. Önlisans programı olan bu bölüm, iki yıllıktır. Aynı zamanda da kişiler protez ve benzeri diş ürünlerini geliştirmeyi de bu bölümde öğrenmektedir.

Diş Protez Teknolojisi Bölümünün Amacı Nedir?

Diş protez teknolojisi bölümü kişilerin diş yapılarını iyileştirmek ve işlevini yitiren dişlerin fonksiyonlarının yeniden oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölüm içerisinde eğitim gören kişiler diş hekiminin yönlendirmesiyle kişilere protez ve diş ürünleri hazırlamaktadır. Diş hekimi için belirlenen sabit veya hareketli protezler bu bölüm içerisinde yapılmaktadır.

Diş Protez Teknolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Diş protez teknolojisi bölümü mezunu olan kişiler diş hekimleriyle ortak olarak çalışarak protez diş hazırlayabilirler. Bununla beraber bu kişiler hastaların diş protez ölçülerini almak, diş protezini hazırlamak veya mevcut protezleri onarmaktadır.

Diş Protez Teknolojisi Kaç Yıllıktır?

Diş protez teknolojisi bölümü iki yıllık bir eğitim programıdır. Kişiler bu bölümü okuyarak üniversiteden önlisans mezunu olarak eğitimlerini bitirebilirler. Öğrencilerin bu bölümü bitirmesi için 120 AKTS hakkını doldurması ve gerekli mezuniyet şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Diş Protez Teknolojisi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Diş protez teknolojisi bölümü okumak isteyen kişilerin sağlığa ve insana büyük bir ilgi duyması gerekmektedir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

l İletişim yeteneğinin gelişmiş olması gerekmektedir.

l İnsan ilişkileri kuvvetli ve iyi olması gerekmektedir.

l Dikkatli ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

l Kişilerin aşırı disiplinli ve titiz olması gerekmektedir.

l Bu bölümü okumak isteyen kişiler iyi bir planlama yapması ve verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

l Ekip çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.

Diş Protez Teknolojisi Öğretimi İngilizce midir?

Diş protez teknolojisi bölümü Türkçe bir bölümdür. Ancak ilgili üniversitelerin, belirli bölümlerinde bu bölüm İngilizce olabilir. Kişiler eğitim alırken mesleki olarak İngilizce görebilirler.

Diş Protez Teknolojisi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Diş protez teknolojisi TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüm iki yıllık bir önlisans bölümüdür.

Diş Protez Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Diş protez teknolojisi bölümü iki yıllık ve dört dönemlik bir eğitim programıdır. Bu bölümü bitirdikten sonra kişiler DGS ile dört yıllık bir lisans bölümüne geçiş yapabilirler. Kişiler bu bölümü bitirdikten sonra sağlık yönetimi bölümüne geçiş yapabilirler. Diş protez teknolojisi bölümü dersleri ise şu şekildedir;

l Diş Morfolojisi ve Manipülasyon

l Materyal Bilgisi

l Protez Araç ve Gereçleri

l Hareketli Protezler

l Ortodonti

l Çene Protezi

l Yüz Protezi

l Sabit Protezler

l Sağlık Hukuku

l Farmakoloji

Diş Protez Teknolojisi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler diş protez merkezlerinde çalışabilirler. Kişiler kamu sektöründe, özel sektörde ve kliniklerde çalışabilirler. Aynı zamanda da laboratuvarlarda ve diş sağlığı bölümü ile ilgili firmalarda da çalışabilirler.

Diş Protez Teknolojisi Çalışma Alanları Nelerdir?

Diş protez teknolojisi bölümü mezunu olan kişiler özel hastanelerde çalışabilirler. Bununla beraber çalışabileceği diğer yerler ise şu şekildedir;

l Diş protez laboratuvarları.

l Diş hastaneleri.

l Eğitim ve araştırma hastaneleri.

l Özel diş merkezleri.

Diş Protez Teknolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Diş protez teknolojisi bölümü okumak isteyen kişiler TYT sınavıyla rahatlıkla bu bölüme giriş yapabilirler. Bu bölüm iki yıllık bir önlisans bölümüdür. Kişiler iki yılı başarılı bir şekilde bitirmesi durumunda, dört yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. Diş protez teknolojisi bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

l Atatürk Üniversitesi

l Bingöl Üniversitesi

l Çukurova Üniversitesi

l Dicle Üniversitesi

l Gaziantep Üniversitesi

l Hacettepe Üniversitesi

l Harran Üniversitesi

l İstanbul Üniversitesi

l Cerrahpaşa Üniversitesi