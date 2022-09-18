Demirören Medya Lisesi öğrencilerine ilk hafta sonunda müzikal etkinliği

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Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesindeki Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk öğrencileri ve eğitimci kadrosuyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başladı.

Eğitim yılının ilk haftasını geride bırakan Demirören Medya Lisesi tarafından öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla hafta sonunda etkinlik düzenlendi.

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İlk hafta heyecanını yaşayan öğrenciler, Demirören Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ve öğretmenler eşliğinde, Zorlu Performans Sanatlar Merkezi'ndeki 'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikalini seyretti.

Melis Yaman

Müzikalin ardından öğrenciler, ilk eğitim haftası ve müzikal hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Öğrencilerden Melis Yaman, "Oyunda hepimiz çok eğlendik. Demirören Medya Lisesi olarak dolu dolu ve çok mutlu bir hafta geçirdik. Önümüzdeki haftaların da böyle olacağından kuşkum yok. Oyundaki tüm oyuncuların enerjisi çok güzeldi. Ben, çok zevk aldım" dedi.

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Baran Başat

"İLK HAFTADAN BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Baran Başat ise, "Bu hafta okula başladık. Şehir dışından geliyoruz, İstanbul'a da yeni geldik. Buna rağmen ilk haftadan birbirimize çok alıştığımızı düşünüyorum. Demirören Medya Lisesi'nin ilk öğrencilerinden olduğum için de ayrı bir heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Güneş Ece İskender

"İLK HAFTA SONUMU BÖYLE GEÇİRMEK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Güneş Ece İskender de, "Oyun gayet güzel ve keyifliydi. Sahne ve dekorlar çok estetikti. Oyuncuların enerjisi ve atmosfer harikaydı. İlk hafta sonumu böyle geçirmek beni çok rahatlattı ve keyif verdi" şeklinde konuştu.

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Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan

"ÇOCUKLARIMIZI SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK İSTİYORUZ"

Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, "Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilk haftamızı bitirdik. Güzel bir oryantasyon haftası oldu. Çocuklarımızın akademik gelişimine büyük önem veren bir okuluz ama aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine de önem veriyoruz. O yüzden hep birlikte Zorlu PSM'de toplandık ve bir tiyatro oyunu izledik. Çocuklarımı çok yönlü yetiştirmek istiyoruz. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve kültürel gelişimlerini de desteklemek istiyoruz. Bu yüzden hafta sonları etkinliklerimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.