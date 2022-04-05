Dask ne demek ve açılımı nedir? Dask neyin kısaltması

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Deprem ve deprem sonrasında oluşan yangın, infilak, yer kayması gibi doğal afetlerin oluşması olası bir durumdur. Bu durumda DASK sigortası yapılması maddi zarar kaybını büyük önemde etkilemektedir. Ülkemizde bu sigorta türü zorunlu sigortalar arasında yer almaktadır.

DASK Ne Demek?

DASK kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ülkemizde DASK kavramı zorunlu deprem sigortası ile beraber kullanılmaktadır. DASK zorunlu deprem sigortasının bir türü olmaktadır.

Deprem sonrasında oluşabilecek doğal afetlerin oluşturduğu zararları DASK sigortası kapsamaktadır. DASK sigortanın uygunluğunu denetleyen ve zorunlu olan bu sigorta ürününün sigorta tekniğine uygunluğunu göstermektedir.

DASK Açılımı Nedir?

DASK 17 Ağustos 1999 tarihinde olan Marmara Depremi sonrasında kurulmuş bir kurumdur. Hazine Müsteşarlığınca denetlenen kuruluşun açılımı Doğal Afet Sigortalar Kurumudur.

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DASK Neyin Kısaltması

DASK sigortası DASK tarafından tekniği kontrol edilen bir sigorta türüdür. Deprem sigortası olarak da bilinen afet sigortası belediye sınırları içerisinde yer alan konut ve iş yerleri için zorunlu olmaktadır. Böylece deprem sonrası meydana gelen doğal afetlerde oluşan hasarları güvence altına almaktadır. DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kısaltması olarak bilinmektedir.