Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Dask ne demek ve açılımı nedir? Dask neyin kısaltması

Dask ne demek ve açılımı nedir Dask neyin kısaltması

Ülkemizin deprem bölgesinde bulunması nedeniyle deprem sigortaları pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu anlamda karşımıza çıkan DASK kelimesinin ne olduğu ve açılımı merak edilmektedir. Bir sigorta türü olan DASK'ın yapılması çok önemlidir. Peki DASK ne demek ve açılımı nedir? DASK neyin kısaltması? Sizlere DASK hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Haberin Devamı

Deprem ve deprem sonrasında oluşan yangın, infilak, yer kayması gibi doğal afetlerin oluşması olası bir durumdur. Bu durumda DASK sigortası yapılması maddi zarar kaybını büyük önemde etkilemektedir. Ülkemizde bu sigorta türü zorunlu sigortalar arasında yer almaktadır. 

 DASK Ne Demek? 

 DASK kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ülkemizde DASK kavramı zorunlu deprem sigortası ile beraber kullanılmaktadır. DASK zorunlu deprem sigortasının bir türü olmaktadır. 

 Deprem sonrasında oluşabilecek doğal afetlerin oluşturduğu zararları DASK sigortası kapsamaktadır. DASK sigortanın uygunluğunu denetleyen ve zorunlu olan bu sigorta ürününün sigorta tekniğine uygunluğunu göstermektedir. 

 DASK Açılımı Nedir? 

 DASK 17 Ağustos 1999 tarihinde olan Marmara Depremi sonrasında kurulmuş bir kurumdur. Hazine Müsteşarlığınca denetlenen kuruluşun açılımı Doğal Afet Sigortalar Kurumudur. 

Haberin Devamı

 DASK Neyin Kısaltması 

 DASK sigortası DASK tarafından tekniği kontrol edilen bir sigorta türüdür. Deprem sigortası olarak da bilinen afet sigortası belediye sınırları içerisinde yer alan konut ve iş yerleri için zorunlu olmaktadır. Böylece deprem sonrası meydana gelen doğal afetlerde oluşan hasarları güvence altına almaktadır. DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kısaltması olarak bilinmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF