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Cu Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Cu Simgesi Olan Element

Cu Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede Cu Simgesi Olan Element

Elementler, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan atomlardan meydana gelen ve evrendeki her varlığın, maddenin içerisinde bulunan temel yapılar olarak tanımlanmaktadır. Element, kimyasal yöntemler ile daha küçük parçalara ayrılamaz. Ayrıca aynı cins atomlardan meydana gelmektedir. Bu yönüyle en basit halde olan yapı olarak bilinmektedir. Bir başka ifade ile tüm elementler saf maddedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Elementler deyince günümüze kadar bulunan ve tanımı yapılan toplamda 118 tane element bulunmaktadır. Bu elementlerin büyük bir kısmı doğada bulunmaktadır. Elementler fiziki yapılarına göre ise farklı hallerde bulunmaktadır. Bunlar katı, sıvı ve gaz halleri olmaktadır. Bunun yanında elementlerin yoğuşma, erime, kaynama ve donma gibi özellikleri de vardır. Bu elementlerden bir tanesi ise birçok kullanım alanına sahip olan Bakır elementidir. 

 Cu Hangi Elementtir? 

 Cu simgesi ile gösterilen element bakırdır. Gümüşten sonra en iyi iletken olarak bakır öne çıkmaktadır. Bakır, doğa ve insanlık için çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle kullanım alanları düşünüldüğünde vazgeçilmez bir konumda bulunmaktadır. Para olarak dahi kullanım alanı bulmuştur. Bunun yanında en büyük kullanım alanını elektrik ile ilgili noktalarda yaratmaktadır. Bunlar gibi pek çok yerde bakır vardır. 

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 Cu Elementinin Periyodik Tablodaki Yeri Nedir? 

 Cu simgesine sahip bakır elementinin periyodik tabloda 29. sırada yer almaktadır. Atom numarası 29'dur. 1B grubunda ve 4'üncü periyotta bulunmaktadır. Ayrıca periyodik tabloda geçiş metalleri içindedir. Birçok elementle tepkimeye girerek farklı bileşikler oluşturabilmektedir.

 

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