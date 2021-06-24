Cortana Nedir Ve Ne İşe Yarar? Cortana Kapatma Ve Kaldırma

Teknolojinin gelişmesiyle yapay zekaya sahip akıllı sistemlerin kullanımı da artıyor. Bu anlamda geliştirilen bir yazılım olan Cortana, sağladığı işlemlerle kullanıcılarına pek çok açıdan kolaylık tanıyor.

Cortana Nedir?

Cortana, Windows Phone için geliştirilen bir sesli asistan yazılımıdır. Ses algılama özelliği olan ve sesli komutla çalışan Cortana, kullanıcılara yardımcı olan bir sistemdir. Yapay zekaya sahip bir akıllı asistan olan Cortana, Windows 10 ile uyumlu çalışır. Aynı zamanda masaüstü ve uygulama üzerinden kullanılabilir.

Genel olarak Mac ve iOS işletim sistemlerindeki Siri ile karşılaştırılan Cortana, aslında Siri'den daha önce bilgisayarlara geldi. Siri'den çok daha fazlasını yapabilen Cortana; Bing arama motoruyla soruları yanıtlayabilir, etkinlik düzenleyebilir, takvime ve rehbere ulaşabilir, kişi arama ve mesajlaşma uygulamalarını kullanabilir.

Cortana Ne İşe Yarar?

Cortana; tablet, masaüstü bilgisayar ve akıllı telefonu sesli yanıt sistemiyle kullanmaya imkan tanıyan bir yazılımdır. Cortana, adını Microsoft Halo video oyun serisinden alır. 2 Nissan 2014 tarihinde kullanıcılara tanıtılan Cortana, bugüne kadar geliştirilerek gelmiştir. Microsoft'un Xbox One konsolları, Windows Phone ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu olan Cortana kişisel akıllı bir asistandır.

Doğal ses tanıma özelliği, hatırlatıcı, takvim, rehber, mesaj, arama ve soru cevap özelliklerinin yanı sıra kullanıcılara işlem kolaylığı tanıyan pek çok geliştirmesi bulunur. Oldukça kullanışlı özelikleriyle dikkat çeken Cortana, kişisel verileri kullanarak kullanıcılara gerekli hatırlatma ve önerilerde bulunabilir.

Cortana, sesli olarak sorulan sorulara Bing üzerinden en uygun cevapları bulur. Ayrıca müzik tanıma ve algılama özelliğine de sahiptir. Çeşitli uygulamalarla entegre halde çalışan Cortana, diğer uygulamalarda yapılan işlemlerin de sesli olarak yönetilmesine izin verir. Örneğin; Foursquare uygulamasıyla uyumlu çalışır ve uygulama üzerinden paylaşım yapılmasına izin verir. Yakın zamanda bütün Windows sistemlerinde kullanılması planlanan Cortana'da yazı-tura gibi eğlenceli aktivite ve oyunlar da yer alır.

Cortana Kapatma ve Kaldırma

Cortana'yı kullananların merak ettiği konulardan bir diğeri yazılımın nasıl kapatıldığı ve kaldırıldığıdır. Cortana, bir buton yardımıyla tamamen durdurulması mümkün bir uygulamadır. Bu durumda programı tamamen silmeye gerek kalmaz. Cortana akıllı kişisel asistanını durdurmak için;

PC arama motorunda Cortana yazıp aratın,

Programın ayarlar sekmesine gidin,

On/Off butonuna basarak uygulamayı kapalı hale getirin.

Bu işlemleri yaparak Cortana uygulaması kapatılabilir. Ayrıca uygulamanın kullanıcı hakkında topladığı bilgileri silmek de mümkündür. Uygulama ayarlarından kişisel bilgileri yönetme bağlantısına tıklayarak ve yönlendirilen internet sitesine giderek, kişisel verilerinizi silebilirsiniz. Bu işlem sonrasında Cortana'yı tekrar kullanmak isterseniz, bilgilerinizi sisteme yeniden tanımlamanız gerekir.

Windows 10'un en önemli yeniliklerinden olan Cortana uygulamasını bilgisayarınızdan tamamen kaldırmak istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bilgisayar arama kısmına gidin.

"PowerShell" terimini aratın ve yönetici olarak çalıştırmayı seçin.

Cortana asistanını kaldırmak için “Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage“ komutunu yazın ve klavyeden enter tuşuna basın.

PowerShell uygulamasını kapatarak bilgisayarı tekrar başlatın.

Bu adımları uyguladığınızda Cortana asistanını bilgisayarınızdan tamamen kaldırabilirsiniz. Asistanı kaldırdıktan sonra sistem ayarlarında ya da uygulamalarda bulamazsınız. Dolayısıyla asistanı tekrar kullanmak için yeniden yükleme yapmanız gerekir. Cortana'yı silmeniz, bütün veri izlerinden kurtulmanız anlamına gelmez. Bazı durumlarda akıllı asistan görev çubuğunda gözükmeye devam edebilir, fakat bunu görev çubuğunun içerik menüsüne giderek kaldırabilirsiniz.