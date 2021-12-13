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CEA’nın yeni başkanı Türkiye’den

#Yaşar Üniversitesi#Ian Collins#CEA
CEA’nın yeni başkanı Türkiye’den

Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, yükseköğretimde dil eğitimi alanında dünyanın önde gelen akreditasyon kurumu olan CEA’nın (Commission on English Language Program Accreditation) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

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Merkezi, Washington’da bulunan ve İngilizce dil eğitim programlarına kalite belgesi verilmesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en üst düzey karar organı olarak kabul edilen CEA, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanlığı’nın dil öğretimi alanında yetki verdiği tek kalite kurulu olma özelliği taşıyor. CEA Yönetim Kurulu’nun çalışma prensipleri hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, "CEA yönetim kurulu, kurulun çalışma ilkelerini belirlemek, programların akreditasyon kararlarını vermek ve CEA’nın İngilizce dil öğretimi ve idaresi alanında sürekli değişmekte olan ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmesi için gerekli iyileştirmeleri sağlamaktan sorumlu. Toplam 13 üyeden oluşan kurulun, üyeleri, çok zorlu bir seçim sürecinden geçmekte ve akademik nitelikleri, deneyimleri ve doğru kararlar verebilme yetenekleri ile alanlarının uzmanı kabul edilmekte. CEA’da Ocak 2019’dan bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Önceki ay da başkan olarak seçildim ve bu aydan itibaren yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüreceğim. 2022 yılında CEA ofisinde yapılacak kurul toplantılarına başkanlık edip kurulun çeşitli alt komitelerinin faaliyetlerinde uzaktan yer alacağım. Bu başarı, Türk yükseköğretim kurumları adına da gurur verici" dedi.  

CEA’NIN ÖNEMİ
Yılda 3 defa toplanan kurul, her toplantıda yaklaşık 30 kurumun kalite belgesi başvurusunu karara bağlıyor. Aralarında University of Illinois, Columbia University, Boston University gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350’ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA, Türkiye’den de Yaşar Üniversitesi’nin aralarında bulunduğu dört üniversitenin İngilizce hazırlık programlarını akredite etmişti.

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#Yaşar Üniversitesi#Ian Collins#CEA

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