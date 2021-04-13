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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriÇ Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük Ç Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 02:54 | Son Güncelleme:

Ç Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

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Ç Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

C harfinden sonra gelen Ç, alfabemizin 4. harfidir. ''Çe'' şeklinde okunan ''Ç'', kitaplarda ''Çevirmen'' kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. Ç harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.

Ülkemizde ilk harfi Ç olan üç şehir bulunuyor. Dünya üzerinde Ç ile başlayan üç ülke yer almaktadır.

 Ç Harfi ile Başlayan Hayvan

 Çekiç Balığı

 Çukur Yüzü Yarasa

 Çalpara

 Çakal

 Çaça Balığı

 Çita

 Çubuklu Balina

 Çipura

 Çulluk

 Çekirge

 Çeçe Sineği

 Çıngıraklı Yılan

 Çağanoz

 Çingene yengeci

 Çinakop

 

 Ç Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Çankırı

 Çorum

 Çanakkale

 Ç Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Çad

 Çin Halk Cumhuriyeti

 Çek Cumhuriyeti

 Ç Harfi ile Başlayan İsim

 Ç harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Çisem

 Çağla

 Çiğdem

 Çiler

 Çolpan

 Ç harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Çetin

 Çağrı

 Çağlar

 Çınar

 Çağatay

 Çağdaş

 Çağlayan

 Çakır

 Çelebi

 Çelik

 Çetiner

 Ç harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Çaydanlık

 Çay kaşığı

 Çamaşır ipi

 Çay bardağı

 Çanak anten

 Çanak

 Çömlek

 Çamaşır makinesi

 Çay tabağı

 Çamaşır dolabı

 Çekecek

 Çöp torbası

 Çarşaf

 Çuha

 Çekyat

 Çöp kovası

 Ç Harfi ile Başlayan Bitki

 Çörek Otu

 Çıngırak Otu

 Çay

 Çemen Otu

 Ç Harfi ile Başlayan Çiçek

 Çadır Perçemi

 Çarkıfelek

 Çan Çiçeği

 Ç Harfi ile Başlayan Meyve

 Çilek

 Çakal Eriği

 Ç Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Çakır Kuşu

 Çardak Kuşu

 Çavuş Kuşu

 Ç Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Çağatay Atasagun

 Çiğdem Onat

 Çiğdem Batur

 Çağatay Ulusoy

 Çisem Çancı

 Çağla Şikel

 Çiğdem Suyolcu

 Çağla Kubat

 Çağla Acar

 Çetin Tekindor

 Çetin Altay

 Çağrı Müftüoğlu

 Çağla Naz Kargı

 Çağrı Şensoy

 Çolpan İlhan

 Çağlar Çorumlu

 Çağlar Ertuğrul

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