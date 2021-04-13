Ç Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
C harfinden sonra gelen Ç, alfabemizin 4. harfidir. ''Çe'' şeklinde okunan ''Ç'', kitaplarda ''Çevirmen'' kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. Ç harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.
Ülkemizde ilk harfi Ç olan üç şehir bulunuyor. Dünya üzerinde Ç ile başlayan üç ülke yer almaktadır.
Ç Harfi ile Başlayan Hayvan
Çekiç Balığı
Çukur Yüzü Yarasa
Çalpara
Çakal
Çaça Balığı
Çita
Çubuklu Balina
Çipura
Çulluk
Çekirge
Çeçe Sineği
Çıngıraklı Yılan
Çağanoz
Çingene yengeci
Çinakop
Ç Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Çankırı
Çorum
Çanakkale
Ç Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Çad
Çin Halk Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Ç Harfi ile Başlayan İsim
Ç harfi ile başlayan kadın isimleri:
Çisem
Çağla
Çiğdem
Çiler
Çolpan
Ç harfi ile başlayan erkek isimleri:
Çetin
Çağrı
Çağlar
Çınar
Çağatay
Çağdaş
Çağlayan
Çakır
Çelebi
Çelik
Çetiner
Ç harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Çaydanlık
Çay kaşığı
Çamaşır ipi
Çay bardağı
Çanak anten
Çanak
Çömlek
Çamaşır makinesi
Çay tabağı
Çamaşır dolabı
Çekecek
Çöp torbası
Çarşaf
Çuha
Çekyat
Çöp kovası
Ç Harfi ile Başlayan Bitki
Çörek Otu
Çıngırak Otu
Çay
Çemen Otu
Ç Harfi ile Başlayan Çiçek
Çadır Perçemi
Çarkıfelek
Çan Çiçeği
Ç Harfi ile Başlayan Meyve
Çilek
Çakal Eriği
Ç Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Çakır Kuşu
Çardak Kuşu
Çavuş Kuşu
Ç Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Çağatay Atasagun
Çiğdem Onat
Çiğdem Batur
Çağatay Ulusoy
Çisem Çancı
Çağla Şikel
Çiğdem Suyolcu
Çağla Kubat
Çağla Acar
Çetin Tekindor
Çetin Altay
Çağrı Müftüoğlu
Çağla Naz Kargı
Çağrı Şensoy
Çolpan İlhan
Çağlar Çorumlu
Çağlar Ertuğrul