Build 2. Ve 3. Hali Nedir? Build Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilinde farklı fiil türleri bulunuyor. En çok kullanılan fiiller arasında build fiili de bulunuyor. İnşa etmek anlamına sahip olan build fiili düzensiz olan fiiller arasında yer alıyor. İkinci ve üçüncü zaman halleri built şeklinde yazılıyor.

Build 2. ve 3. Hali Nedir?

Fillerin anlamları dışında hangi zamanlarda nasıl kullanılacağı da oldukça önemlidir. Build fiili de, merak edilen fiiller arasındadır. Build fiilinin Türkçe karşılığı, inşa etmektir. İnşa etmek anlamına sahip olan build fiilinin ikinci ve üçüncü halleri bulunuyor. Build fiilinin ikinci ve üçüncü halleri, built olarak kullanılıyor.

Build Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Build fiilini kullanırken ifade edilecek zamana dikkat edilmesi gerekiyor. Build fiili ikinci ve üçüncü zaman halleriyle detaylı olarak araştırılıyor. İngilizce dilinde bulunan build fiiliyle ilgili örnek cümleler bireyler tarafından araştırılıyor. Build fiiliyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

She built her house on soil. (ikinci hali)

We have built a strong relationship with you (üçüncü hali)