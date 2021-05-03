Bosna Savaşı Tarihi Ve Önemi - Bosna Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Tarihte yaşanmış olan Bosna Savaşı çok sayıda insanın ölmesine neden olmuştur. Yapılan savaşa oldukça kanlı geçmiştir. Savaşın uzun süre devam etmesi oldukça büyük yıkımların yaşanmasına neden olmuştur. Dünyanın birçok ülkesi bu savaşa sadece uzaktan bakarak yetinmiştir. İç karışıklık yaşanmasından dolayı çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve büyük bir kesim ise topraklarını terk etmiştir.

Bosna Savaşı Nedir? Bosna Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Bosna Savaşı, Bosna topraklarında yaşanmış olan ve birçok kanunsuz olaya rastlanılan bir savaştır. Savaşın yaşandığı dönemde birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalan insanlardan önemli bir kısmı ise yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır.

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin duvarının yıkılmasından sonra çoğu devlet bağımsızlığını kazanmak için harekete geçmiştir. 1 Mart 1992 tarihinde Bosnalı Müslümanlar ve Bosnalı Hırvatlar yapılan oylama sonucunda Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

27 Mayıs 1992 tarihinde sivillerin olduğu bir alanda patlama meydana gelmiştir. Bu patlamayı Sırplar üstlenmiştir. Bu olayda birçok sivil hayatını kaybetmiştir. 30 Mayıs'a gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne karşı ambargo uygulamıştır. Bundan dolayı ülkede iç savaş başlamıştır. 14 Aralık 1995 tarihine kadar birçok kanlı çarpışma yaşanmıştır. Savaşın sonuçları ise oldukça ağır olmuştur.

Bosna Savaşı Tarihi

Bosna Savaşı'nın ilk kıvılcımlar 1 Mart 1992 yılında ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren birçok kanlı olay ortaya çıkmıştır. Yaşanan karışıklık ve çatışma ortamı 14 Aralık 1995 tarihine kadar şiddetli şekilde devam etmiştir.

Bosna Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Bosna Savaşı Tarafları

Bosna Savaşı, iç karışıkların yaşandığı çok büyük bir savaştır. Savaşın en önemli tarafları ise Bosna Hersek ve Sırplardır. Sırplar bu savaş boyunca Bosnalı Müslümanlar ve Hırvatlara karşı çeşitli saldırılarda bulunmuşlardır. Yani savaş Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar arasında yaşanmıştır.

Bosna Savaşı Nedenleri

Bosna Savaşı'nın yaşandığı dönem üzücü bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu savaş, birçok insanın yaşadığı topraklarda ölmesine neden olmuştur.

Bosnalı Müslümanlar ve Hırvatların bağımsız olma isteği,

Sırpların yaptığı saldırıda 17 sivilin ölmesi,

Birleşmiş Milletlerin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne ambargo uygulamasını kabul etmesi,

Sırpların soykırım yapma düşüncesi.

Bosna Savaşı Sonuçları

Bosna'da büyük problemler yaşanmıştır,

Sırpların Boşnaklara karşı yaptığı soykırım ortaya çıkmıştır,

Savaş sonrasında 300 bine yakın insanın öldüğü belirlenmiştir,

2 milyon civarında insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır,

Savaş bittikten sonra Dayton Antlaşması imzalanmıştır,

Dayton Antlaşması: Bosna Savaşı'nı bitiren antlaşma olarak bilinmektedir. Bu antlaşma ile Bosna Hersek'in yönetim şekli belirlenmiştir. Ancak, yapılan bu anlaşma çeşitli tartışmalar yaratmıştır. Çünkü, Bosna Hersek üzerinde farklı devletlerin haklı çıkarıldığı noktalar olmuştur.

Bosna Hersek Cumhuriyeti kurulmuştur,

Sırp partisinim lideri olan Radovan Karadziç ve bazı komutanlar yaptıkları zulümden dolayı cezalandırılmıştır,

Milyonlarca kişi savaşın sonuçlarından olumsuz yönde etkilenmiştir.

Bosna Savaşı'nın Önemi

Tarihe büyük bir iz bırakan Bosna Savaşı'nın en büyük etkisi Bosna'da yaşanmıştır. Bosna'nın verdiği kayıplar oldukça büyük olmuştur. Savaşta yaşanan zulüm ve haksız ölümler tüm dünyadaki insanları etkilemiştir. Önemli sayıda insan yaşadığı topraklardan gitmek zorunda kalmıştır. Tarihe en kanlı savaşlardan birisi olarak geçmiştir. Etkileri ise günümüze kadar bile gelmiştir.