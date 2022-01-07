Boğaziçi yosundan enerji üretecek

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‘Biyoekonomi Odaklı Kalkınma İçin Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi’ kapsamında Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi Boğaziçi Üniversite’sinin Kilyos Kampüsü’nde açıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, tesisin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KOBİ’LERE DANIŞMANLIK VERİLECEK

Projeyle, biyoekonomi odaklı bir büyüme üretim modeliyle fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen yosun tabanlı enerji elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca kara ve denizde kurulacak yosun üretim reaktörlerinde insanlar için gıda takviyesi ürünleri, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıtlar geliştirilmesi planlanıyor. Sıfır atık hedefli tesis, Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olma özelliğini taşıyor. Tesiste yıllık yaklaşık 1200 tonluk ıslak yosun kütlesi işlenirken başta gıda, enerji, çevre ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) danışmanlık, proje geliştirme, teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verilecek, istihdam yaratılacak ve sektör gelişimi sağlanacak.