Boğaziçi yosundan enerji üretecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hayat adeta felç oldu Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...Hayat adeta felç oldu! Peş peşe uyarılar: Bomba kasırgasına dönüşebilir...#ABD
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: AptallarTV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar!#Kanada
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
Eyüpsultanda dehşet 2 kişiyi ormanda ölüme terk ettilerEyüpsultan'da dehşet! 2 kişiyi ormanda ölüme terk ettiler#Istanbul
Dünyada eşi benzeri yok Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıdaDünyada eşi benzeri yok! Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıda#Venedik
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
Hazal Kaya panik bir arkadaşımız demişti... Evdeki herkes pozitif'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!#Hazal Kaya
Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattıHakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattı#Prens Andrew
HABERLEREğitim Haberleri

Boğaziçi yosundan enerji üretecek

#Biyoekonomi#Prof. Dr. Naci İnci#Boğaziçi Yosundan Enerji Üretecek
Boğaziçi yosundan enerji üretecek

Yosunlardan jet yakıtı üreten Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi, Boğaziçi Üniversitesi’nde açıldı.

Haberin Devamı

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma İçin Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi’ kapsamında Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi Boğaziçi Üniversite’sinin Kilyos Kampüsü’nde açıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, tesisin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KOBİ’LERE DANIŞMANLIK VERİLECEK
Projeyle, biyoekonomi odaklı bir büyüme üretim modeliyle fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen yosun tabanlı enerji elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca kara ve denizde kurulacak yosun üretim reaktörlerinde insanlar için gıda takviyesi ürünleri, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıtlar geliştirilmesi planlanıyor. Sıfır atık hedefli tesis, Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olma özelliğini taşıyor. Tesiste yıllık yaklaşık 1200 tonluk ıslak yosun kütlesi işlenirken başta gıda, enerji, çevre ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) danışmanlık, proje geliştirme, teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verilecek, istihdam yaratılacak ve sektör gelişimi sağlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biyoekonomi#Prof. Dr. Naci İnci#Boğaziçi Yosundan Enerji Üretecek

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat