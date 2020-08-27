Bıyık çeşitleri ve isimleri nelerdir? Bıyık türleri hakkında bilgiler

Bıyık yüz hatları ile mutlaka uyumlu olmalıdır. Daha karizmatik ve erkeksi bir etki yaratırken, güzel bir görünüm elde etme şansı oluşturulur. Zira günümüzde bu konuda her erkeğin yüz tipine uyumlu farklı bıyık çeşitleri bulunmaktadır. Bu konuda popüler olan ve çok fazla tercih edilen belli başlı bazı bıyık türleri yer alıyor.

Şevron Bıyık

Dudağın üst bölümünden yanağa doğru yayılmış olan bıyık türüdür. Aynı zamanda geniş bıyık olarak da bilinmektedir. Üst dudağı oldukça kaplar ve en çok tercih edilen bıyık çeşitleri içerisinde yer alır.

Sanatçı Bıyığı

Yüzyıllardır sanatçıların kullandığı bıyık çeşitleri arasında gelmektedir. Bıyığın uç kısımlarının yukarı doğru kıvrılması ile oluşturulur. Özellikle Salvador Dali'nin daha çok kullandığı bir bıyık olduğundan dolayı, günümüze kadar sanatçı bıyığı olarak gelmiştir.

Fırça Bıyık

Her ne kadar şevron bıyık türü ile karıştırılsa dahi, fırça bıyık üstü dudağı kaplamaz. Kalın bir bıyık stili olarak öne çıkar ve sadece dudak çizgisi boyunca yer alır.

Kalem Bıyık

Kalem bıyık ince uzun şekilde tasarlanmış bir türüdür. Burnun hemen altından başlar ve üçgen biçiminde de yapılabilmektedir. Oldukça ince bir görünümü bulunmaktadır ve keskin hatları yer alır.

Abajur Bıyık

İnce tasarıma sahip abajur bıyık adından da anlaşılacağı üzere abajura benzemektedir. Hafif bir üçgen andırması ile beraber özel bir stile sahiptir. Bu konuda başta Hollywood ünlüleri olmak üzere pek çok önemli ismin kullandığı bıyık türleri arasında gelir.

Oval Yüz Şekline Uygun Bıyık Türü

Eğer elmacık kemikleri çene kemiğinden biraz daha geniş ise oval yüz denir. Aynı zamanda çene ve alın simetrik görünüyor ise yine oval olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda üst dudağı kaplayacak bıyık çeşitleri kullanılabilir ya da sanatçı bıyığı değerlendirilebilir.

Kare Yüz Şekline Uygun Bıyık Türü

Kısa ve köşeli çene ile beraber geniş çene kemiği kare yüz şekli olarak bilinmektedir. Bu konuda üst dudağı kapatmayacak bıyık çeşitleri ele alınabilir.

Yuvarlak Yüz Şekline Uygun Bıyık Türü

Geniş yanaklar ve yuvarlak çene kemiği ile beraber dar bir alına olan kişiler yuvarlak yüz hatlara sahiptir. Bu konuda keçi sakalı ile beraber kalem bıyık değerlendirilebilmektedir.