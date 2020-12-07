Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Geçmişten günümüze büyük bir değişim sağlayan bilgisayarlar resmen hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü ise; öğrencilere donanım, çip, bilgisayar ağları, veri tabanları ve bilgisayar ile alakalı birçok konuyu kapsamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bu bölüm geçmişe bakıldığı zaman bilgisayarın ortada olmaması nedeniyle birçok farklı isme sahip olan ve günümüzde Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak adlandırılmaktadır. Yazılım, programlama, bilgisayarın donanımlarının araştırılması, algoritma, veri tabanı, ağlar, devre kartı, ana kart, sensör ve daha birçok parçanın tasarlanması, projelendirilmesi, geliştirilmesi ve testler yapılması Bilgisayar Mühendisliği konularındandır. Bu bölümde öğrenciler baştan sona kaliteli eğitim sayesinde öğrenim görüp bu sektörde uzman ve profesyoneller yetiştirilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı öğrencilere bilgisayar sistemlerinin, donanımlarının, ağların kullanımının öğrenilmesi, çalıştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar mühendisi, detaylı bakım işlemi, yazılım geliştirme işlemi, donanım hakkında bilgi sahibi olup testler gerçekleştirme işlemi, donanım arıza giderme işlemi gibi ve daha fazla iş yapmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Üniversiteler içerisinde 4 eğitim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okumak için sınavlara çok sıkı bir şekilde hazırlanmak gerekmektedir. Bilgisayar bilginiz az miktarda bile olsa mutlaka bilinmelidir. Programa dilleri ve yabancı dil terimleri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Matematik bilgisi olmalıdır. İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu aşamalardan sonra sınavda başarılı olup en uygun üniversite tercihini yaparak bu bölüm okunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Üniversitelerin eğitimlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler İngilizce dilini kullanırken bazıları farklı dillerle eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sayısal puan türü ile öğrenci alımı gerçekleşmektedir. Tyt, sözel, eşit ağırlık, dil, sayısal sınavlarının sayısal bölümü önem arz etmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuyacak öğrencilerin göreceği dersler ise;

* Bilgisayar Bilimlerine Giriş

* Bilgisayar Programlama

* Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik

* Kombinatorik Ve Çizgi Kuramı

* Veri Yapıları

* Mantıksal Devre Tasarımı

* Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı

* Doğrusal Cebir Ve Uygulamaları

* Sistem Programlama

* Biçimsel Diller Ve Otomata

* Bilgisayar Mimarisi Ve Organizasyonu

* Ekonomiye Giriş

* Ortak Eğitime Giriş

* Algoritma Analizi

* Programlama Dilleri

* Yazılım Mühendisliği

* Olasılık Teorisi

* Girişimcilik Ve Liderlik

* Veri tabanı Sistemleri

* İşletim Sistemleri

* Veri İletişimi Ve Bilgisayar Ağları

* Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları

* Programlama Ve Alt Dalları

* Donanım

* Algoritma Eğitimi

* Web Tasarımı

* Bilgisayar Ağları

* Grafik Uygulamaları gibi ve daha birçok ders üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan bireyler iş dünyasında birçok çeşitte iş imkanlarına sahip olmaktadır. Veri analisti, veritabanı uzmanı, web Tasarımcı, grafik tasarımcı, donanım mühendisi, bilişim sistem yöneticiliği, yazılım mühendisi ve daha birçok iş imkanından faydalanmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Başta kamu kuruluşları ve özel sektör olmak üzere, eğitim alanları, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık gibi birçok alanda çalışma alanları mevcuttur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümü her sene sıkça tercih yapılan bir bölüm olup iş imkanı yüksektir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü olan bazı Üniversiteler ise;

* Boğaziçi Üniversitesi

* Orta Doğu Üniversitesi

* İstanbul Teknik Üniversitesi

* Yıldız Teknik Üniversitesi

* Ankara Üniversitesi

* Dokuz Eylül Üniversitesi

* Kocaeli Üniversitesi

* Sakarya Üniversitesi

* Marmara Üniversitesi

* Karabük Üniversitesi

* Mersin Üniversitesi

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

* Düzce Üniversitesi

* Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

* Haliç Üniversitesi

* Atatürk Üniversitesi

* Erzurum Teknik Üniversitesi

* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

* Yozgat Bozok Üniversitesi gibi ve bu bölüme sahip olan ve tercih edilebilecek başka birçok üniversite bulunmaktadır.