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Bakırköy pazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında yer alıyor.

Bakırköy Pazarı Hangi Gün ve Nerede Kurulur?

Bakırköy pazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında bulunuyor. Sahil yolunda yer alan Çiroz mevkisinde kurulan bu pazarın ise üstü kapalıdır. Her hafta çarşamba günü kurulan bu pazar, sabit bir yerleşkede kurulur.

Bakırköy pazarı, her hafta cumartesi günü kurulan Bakırköy pazarı, alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerini yürütüyor.

İstanbul Bakırköy Pazarı Kaça Kadar Açık?

İstanbul Bakırköy pazarı, genellikle kıyafet ve kozmetik ürün satın almak isteyen kişilerin tercih ettiği uğrak noktalardan birisidir. Bakırköy pazarı, saat 08:00 ile 20:00 arasında kuruluyor. Bakırköy pazarı diğer pazarlardan farklı olarak pürün çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

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Bakırköy Pazarına Nasıl Gidilir?

Günümüzde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başaran Bakırköy pazarına ulaşım da oldukça kolaydır. Bakırköy pazarında insanlar kıyafetten kozmetiğe pek çok ürünü kolaylıkla bulabiliyor. Bu nedenle de çok sık tercih ediliyor. Bakırköy pazarına gitmek için metro ya da İETT otobüslerini tercih edebilirsiniz. Bakırköy pazarına şu şekilde ulaşabilirsiniz;

Metro ile ulaşmak için; Yenibosna -Aksaray metrosu ile Bakırköy İncirli Durağında inebilirsiniz. Bakırköy pazarı ise, hemen yan tarafta yer alır.

Metrobüs ile ulaşmak için Mecidiyeköy, Kadıköy, Beylizdüzü Metrobüs ile de Bakırköy İncirli Durağında inerek kolaylıkla pazara ulaşabilirsiniz.

İETT otobüsleri ile pazara ulaşmak için ise 58 numaralı otobüse binebilirsiniz. Bu otobüslerle kolaylıkla pazara ulaşım sağlayabilirsiniz.