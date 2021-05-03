At Ne Yer? Atlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Atların gıdaları hazırlanırken besin değerlerine özen göstermek gerekir. Ayrıca lif açısından zengin gıdalar tüketmesi gerekmektedir.

At Ne Yer?



Atlar görüntü olarak son derece görkemli canlılardır. Yapı olarak ta oldukça kuvvetlidirler. Ama yapılarının tam tersi sindirim sistemleri son derece hassas varlıklardır. Ayrıca sindirim sistemleri oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Atlar otçul hayvanlardır. Atların gün içerinde sık sık beslenmesi söz konusudur. Günde 5 öğün yemek yerler. Atın yeme programı oluşturulurken veteriner hekimlerden destek alınmalıdır.

Atlar yemek yedikten sonra çalıştırılmaz. Bu nedenle çalışma yeme öncesi yapılmalıdır. Atların farklı bir anatomik yapıları vardır. Bu yapıları gereği ise vitamin ve protein yönünden zengin bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Her atında kendine özgü bir beslenme şekli bulunmaktadır.

Atlar Nasıl Beslenir?

Atlar arpa, saman, buğday ve şeker pancarı ile beslenir. Tahıl ise atların temel beslenmesini oluşturur. Atların ağırlığının arttırılması için tahıl tüketmesi gerekir. Atların ayrıca proteinde alması gerekir. At yapı olarak heybetli bir hayvandır. Ama mide yapısı daha küçüktür. Beslenmesinin sistemli ve kontrollü olması gerekir. Tükettiği saman kalitesinin de yüksek olması gerekir. Tükettiği samanın kalitesinin yüksek olmasına önem vermek gerekir. Atların tükettiği besinlerin taze olmasına özen göstermek gerekir.

Atların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Ata verilen samanın kalitesi yüksek olmalı ve yabani otlar olmamalıdır. Atlar yonca ve çayır otunu çok severler. Yediği gıdanın kalitesi arttırılmalı ve sindirimi kolay hale getirilmelidir. Bu nedenle ezme yapılabilir. Eğer bu işlem yapılmazsa sindirim sorunu yaşanabilir. Atların besin programı hazırlanırken çalışma programında hava durumuna kadar her konuya dikkat etmek gerekir.

Atlara kuru ot verilmelidir. Çünkü kuru otlar doğal besindir ve topraktan arındırılmıştır. Yeşil ot yediklerinde, toprakta yerler. Bu da at için sağlıklı bir durum değildir. Ayrıca atlar elma ve havuç gibi gıdaları severek tüketirler. Ayrıca atların su tüketimine önem vermek gerekir.