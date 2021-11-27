Arapça Güzel Sözler - Arapça En Anlamlı Ve Etkileyici Güzel Kelimeler Ve Cümleler

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Arapça pek çok ülkenin resmi dili konumunda bulunmaktadır. Bu yönüyle de dünya genelinde en sık kullanılan dillerden bir tanesi özelliğine sahiptir.

Arapça Hakkında

Arapça dili, dünyanın birçok yerinde bilinmekte ve konuşulmaktadır. Haliyle insanlar bu dille ilgili bilgi sahibi olmak istemektedir. Kelime söz grupları, kelime grupları ve ilgili cümleler ile ilgili çeşitli aramalar yapılmaktadır. İnsanlar kendi dillerinden farklı olarak birkaç sözcük ya da cümle de olsa öğrenmektedir. Bunların içinde güzel ve etkileyici sözler vardır. Böylece hem kelime dağarcığı hem de söz söyleme sanatı gelişmektedir. Ayrıca düşüncelerin ve duyguların ifadesi farklı şekilde yapılabilmektedir.

Arapça Güzel Sözler

بحاجة الى شعور للعيش (Yaşamak için bir manaya ihtiyaç vardır.)

لا يستطيع الإنسان أن يمنع أفكاره رغم كل العقبات. (İnsan tüm engellemelere rağmen düşüncelerine engel olamaz.)

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الغريب ألا تواجه صعوبات ، والغريب ألا تقف في وجه الصعوبات (Garip olan zorluk yaşamak değildir, garip olan zorluklara karşı tavır almamaktır.)

عندما تكون بمفردك مع نفسك ، تجد أفكارك تهاجمك (Kendinle baş başa kaldığında, düşüncelin bir anda saldırdığını görürsün.)

إذا خرجت بما يكفي من الألم ، فقد تبين أن الألم ليس مؤلمًا إلى هذا الحد. (Eğer acının yeterince dışına çıkılırsa, acının o kadar acı verici olmadığı anlaşılır.)

كل شخص هو هيكل فريد في داخله. هذا ينطبق أيضا على حياتهم. (Her insan kendi içinde biricik bir yapıdadır. Bu yaşadıkları için de geçerlidir.)

ليست التجارب هي التي تجعل الناس يائسين ، بل هي المعنى الذي يستمدونه من تجاربهم. (İnsanı umutsuz kılan yaşadıkları değildir, yaşadıklarından çıkardığı anlamdır.)

الحب له ميزة احتضان (Sevgi kucaklayıcı bir özelliğe sahiptir.)

Arapça En Anlamlı ve Etkileyici Kelimeler

أمل (Umut), حب (Sevgi), عشق (Aşk), حلم (Hayal), مشرق (Aydınlık), شجرة (Ağaç), الحياة (Yaşam), زهرة (Çiçek), فكر (Düşünce), عقل _ يمانع (Zihin), روح (Ruh), الحرية (Özgürlük), عدالة (Adalet), حب الاستطلاع (Merak), سلام (Huzur), الاعتقاد (İnanç), سعادة (Mutluluk), حلال (Kıraat) ,التلاوة (Helal), استقالة (Tevekkül), حلف (Yemin), شهيد (Şehit), الصبر (Sabır), مخطط (Sema), مؤمن (Mümin)

Arapça Etkileyici ve Güzel Cümleler

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بغض النظر عن الظروف ، لديك دائمًا خيار. (Her ne şartta olursan ol, her zaman bir tercih hakkın vardır.)

لا ترى نفسك دائمًا في مساحة مسطحة ، لأن التقلبات في الصعود والهبوط لا تنضب. (Kendini her zaman düz bir enginlikte görme, çünkü inişler ve çıkışlar tükenmez bir şekilde karşına çıkacaktır.)

مع كل خطوة تخطوها للأمام ، سترى أنك تتحسن وليس كما كان من قبل. (İleri doğru attığın her adımda geliştiğini ve eskisi gibi olmadığını görürsün.)

مانا الذي تضعه على شخص ما يحدد مكانه فيك. (Birine yüklediğin mana, sendeki yerini belirler.)

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عندما تفقد الحياة معناها ، تُترك طاقة الروح وتبدأ في الانجراف نحو الفراغ. (Yaşam manasını kaybettiğinde ruhun enerjisi kalmaz ve boşluğa doğru sürüklenme başlar.)

ستجد أن الحياة تستمر رغم كل آلامك ومعاناتك. (Tüm acılarına ve ıstıraplarına rağmen yaşamın devam ettiğini göreceksin.)

بمجرد أن يبدأ الشخص في التفكير ، يدخل في طريق لا رجوع فيه. (İnsan bir kere düşünmeye başlayınca, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş girer.)

تتطلب مغادرة منطقة الراحة الشجاعة والثقة. (Konfor alanını terk etmek cesaret ve güven ister.)