April Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Apr Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

İngilizce dilinde aylar yazılırken hep büyük harf ile başlamaktadır. Eğer herhangi bir kişi İngilizce dilinde ayları yazar iken bütün kelimeyi kullanmak istemez ise bunun yerine İngilizce her ayın ilgili olan kısaltmalarını da kullanabilir. Buna ek olarak İngiliz İngilizcesinde ay kısaltmalarının sonlarına herhangi bir nokta konmaz. Ama Amerikan İngilizcesinde ay kısaltmalarının sonuna genelde nokta konulmaktadır.

April Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir?

İngilizce dilinde yer almakta olan bir ay olarak April yılın toplamda 12 tane olan ayından 4. sırada yer alan ve bahar ayı olarak bilinen bir ay olmaktadır. Ayrıca April ayının Türkçe karşılığı ise Nisan ayı şeklindedir. Yani Nisan ayının İngilizce çevirisi April şeklinde yapılmaktadır.

April: Nisan ayı şeklidedir.

Apr Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

April ayının yani Türkçe karşılığı olarak Nisan olan April ayının kısaltması: Apr şeklinde yer almaktadır. Genelde İngilizce konuşmalarda ve ya İngilizce yazışmalarda İngilizce ayların kısaltması şeklinde yazılışları da yer almaktadır.

Diğer ayların da kısaltması aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bunlar;

January (Jan): Ocak, February (Feb): Şubat, March (Mar): Mart, April (Apr): Nisan, May (May): Mayıs, June (June): Haziran, July (July): Temmuz, August (Aug): Ağustos, September (Sep): Eylül, October (Oct): Ekim, November (Nov): Kasım ve December (Dec): Aralık şeklinde olmaktadır.

Belirtildiği gibi May, June ve ya July aylarının İngilizcede herhangi bir kısaltma durumları bulunmamaktadır. Çünkü bu ayların yazılışları da oldukça kısa olmaktadır.