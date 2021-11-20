Aldosteron Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar Ve Görevi Nelerdir? Aldosteron Değeri Kaç Olmalı Ve Eksikliği Neden Olur

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Aldosteron vücutta pek çok işlevden sorumludur. Bu hormon hakkında her geçen gün yapılan araştırmalar ve çalışmalar artmaktadır.

Aldosteron Hormonu Nedir?

Aldosteron hormonu adrenal bezler tarafından üretilen bir hormondur. Aynı zamanda kandaki sodyum ve potasyumu da dengelemektedir. Aldosteron hormonu vücutta potasyumun kaybedilmesini önler. Sodyum tutmaya neden olabilen bu hormon oldukça faydalıdır. Aldosteron hormonunun eksikliğinin birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtileri detaylı bir şekilde bilmek son derecede önemlidir.

Aldosteron Hormonu Ne İşe Yarar ve Görevi Nelerdir?

Aldosteron hormonu vücut için son derecede önemli olan bir organdır. Bu hormonun görevleri şu şekildedir;

1) Diğer Hormonların Üretimini Tetikler

Aldosteron hormonu vücuttaki diğer hormonların üretiminden sorumlu olan bir hormondur. Vücudun sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesi için mutlaka hormon üretimi gerçekleşmelidir. Bunun için Aldosteron hormonu birincil görev de yer almaktadır. Adrenal bezlerde üretilen hormonları tetikleyen Aldosteron hormonu daha pek çok hormonun üretilmesinde temel rol oynamaktadır.

2) Kan Değerlerini Dengeler

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İnsan vücudunun her bir noktasından geçen kan hücreleri bulunmaktadır. Kanın sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi için sodyum ve potasyum dengesine ihtiyaç ardır. Aldosteron hormonu da kandaki sodyum ve potasyum dengesinden sorumlu olan bir hormondor. Sodyum ve potasyumu dengeleyen Aldosteron hormonu fazlalığında ise denge sağlanamaz. Bunun için Aldosteron hormonu vücutta yeterli düzeyde olması son derecede önemlidir.

3) Sodyumun Geri Emilmesini Sağlar

Aldosteron hormonunun pek çok temel görevi vardır. Bu temel görevlerden bir tanesi de sodyumun geri emilmesidir. Vücutta bulunan sodyumun geri emilmesinde Aldosteron hormonu temel görevlidir Böbreklerden potasyumun çıkarılması için son derecede önemli bir hormon olan Aldosteron hormonu vücutta pek çok dengeyi sağlamada görevlidir.

4) Elektrolit Dengeyi Sağlar

Vücutta elektrolit dengenin sağlanması sağlıklı bir vücut açısından son derecede önemlidir. Vücuttaki elektrolit dengeyi sağlayan Aldosteron hormonu vücutta eksikliğinde elektrolit dengesizlik ortaya çıkabilmektedir. Dengeyi ayarlamak için mutlaka Aldosteron hormonu gereklidir. Bundan dolayı Aldosteron hormonu yeterli miktarda vücutta bulunması gerekir.

Aldosteron Değeri Kaç Olmalı ve Eksikliğin Neden Olur?

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Vücutta Aldosteron değerinin belirlenmesi için bir takım referans değerler bulunmaktadır. Bu kişinin yaşına göre de değişen bir durumdur. Referans değerler ise 0 ila 30 gün arasında 16.5 ve 154ng/dL aralığıdır. 11 ayda ise 6.5-86 ng/dL sahip olması gerekmektedir. Aldosteron hormonunu eksikliğinde vücutta pek çok olumsuz faktörler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum son derecede nadir olarak görülen bir durumdur.

1) Kortizol Hormonu Azalır

Aldosteron hormonu diğer hormonların üretiminde de söz sahibi olduğunu söylemiştik. Bu hormonun eksikliği durumunda kanda kortizol hormonu eksikliği baş gösterebilir. Bu durumda kişinin gündelik yaşam kalitesini düşüren bir detaydır. Kan değerleri düşen kişide bayılma semptomları ortaya çıkabilir.

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2) Adrenal Bezleri Salgılanmaz

Böbrek üstünde yer alan adrenal bezler bu hormonun eksikliğinden kaynaklı olarak salgılanmaz. Bu durumda da böbreklerde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Hormonunu uzun süre eksikliğinden kaynaklı olarak da böbrek hastalıkları görülebilir.