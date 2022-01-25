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Ağlamanın zıt anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Sözlük#Ağlamak#Ağlamanın Zıt Anlamlısı
Ağlamanın zıt anlamlısı nedir Ağlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Türkçe dilinde bulunan filler herkes tarafından kullanılıyor. Ağlamak fiili herkesin bildiği sözcükler arasındadır. Anlam bakımından merak edilen ağlamak kelimesinin zıt anlamları araştırılıyor. Birbirine zıt olan kelimelerin araştırmasını yapan bireyler, ağlamanın da zıt anlamlarını öğrenmek istiyor. Ağlamanın zıt anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları konusuyla ilgili tüm detayları derledik.

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Günümüzde fiil kullanımı herkes tarafından yapılıyor. Ağlamak kelimesi de, çok kullanılan fiiller arasındadır. Ağlamak sözcüğüne anlam olarak ters olan sözcükler arasında, gülmek fiili bulunuyor.

 Ağlamanın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Her insan iletişim halindeyken anlamını bildiği kelimeleri kullanır. Ağlamak kelimesinin anlam bakımından karşılığı herkes tarafından biliniyor. Anlamı bilinen ve sıklıkla kullanılan ağlamak kelimesinin zıt bir anlamı bulunuyor. Ağlamak kelimesi, gülmek kelimesiyle zıt anlamlıdır.

 Ağlamak Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Ağlamak kelimesinin zıt anlamlarını öğrenmek isteyenler internette yer alan arama motorlarını tercih edebiliyor. Arama motorlarına ağlamak kelimesi yazılarak zıt anlamları öğrenilmek isteniyor. Ağlamak sözcüğünün anlam bakımından tersi olan kelime, herkesin kullandığı gülmek kelimesidir.

 

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#Sözlük#Ağlamak#Ağlamanın Zıt Anlamlısı

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