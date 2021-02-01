Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözü bir insanın yakını olarak gördüğü, kıymet verdiği bir insandan gelen kötülüğe elinden bir şey gelmeyeceği, karşılık veremeyeceğini anlatmaktadır.

Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Bazen bizim yakın gördüklerimiz veya yetiştirdiğimiz, emek verdiğimiz insanlardan kötülük görürüz. Halbuki onlardan bu kötülüğü beklemeyiz. İyiliklerimizin karşılığını kötü alırsak bu da insana ağır gelir". Bir kimseye en büyük kötülük, yapılan iyiliğin değerini bilmeyen yakınlarından gelmektedir. Aynı zamanda kendi yetiştirdiği, emek verdiği insanlardan gelir.

Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüzün cümle içinde kullanımını şu şekilde örnekleyebiliriz: Kızı onu çok üzse de atalarının sözüyle ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş diyerekten kızına karşılık vermedi.