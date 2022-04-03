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Afad ne demek ve açılımı nedir? Afad neyin kısaltması

Afad ne demek ve açılımı nedir Afad neyin kısaltması

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olan AFAD, 29 Mayıs 2009 tarihinde kuruldu. Kurumun genel merkezi Ankara'nın Çankaya ilçesindedir. AFAD'ın başkanı, 15 Eylül 2021 tarihinde göreve atanan Yunus Sezer'dir. Toplam 3 kurul ve 11 başkanlıktan oluşan AFAD, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veriyor. AFAD ne demek ve açılımı nedir? AFAD neyin kısaltmasıdır tüm detayları ile derledik.

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 AFAD'da yer alan kurulları şunlardır: 1- Deprem Danışma Kurulu 2- Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 3- Afet ve Acil Yardım Yüksek Kurulu 

 AFAD Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı demektir. Yaklaşık 12 yıldır hizmet veren kuruluş, deprem, sel, heyelan ve çığ felaketlerinde riski azaltmaya yönelik projeler geliştiriyor Kurumun bünyesindeki ekipler, teknolojik ve endüstriyel kazalara da anında müdahale etmektedir. Afet yönetim sistemi ve zihinsel dönüşüm de kurumun faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

 AFAD Neyin Kısaltması? 

 AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. AFAD'ın görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir: 

 1- Sel, yangın ve deprem felaketlerinde can ve mal kaybını en aza indirecek önlemler almak. 

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 2- Afetin gerçekleştiği bölgelere intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına katılmak. 

 3- Deprem bağışı hesapları açmak. 

 4- Sel ve yangında maddi zarara uğramış kişiler için yardım kampanyaları düzenlemek. 

 5- Afet esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair broşürler hazırlamak ve seminerler düzenlemek

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