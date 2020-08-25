8. Sınıf Türkçe Virgül Ve Noktalı Virgül konu anlatımı

Cümlelerde noktadan sonra en çok kullanılan noktalama işareti virgüldür. Cümlede anlam bütünlüğünü sağlayabilmek için uygun yerlerde virgül ya da noktalı virgül kullanılmalıdır. Özellikle uzun cümlelerde virgül kullanılması, okuyan kişinin kısa duraklamalar yaparak konudan uzaklaşmamasını sağlar.

1.Virgül

Virgülün kullanım alanları ve örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

Art arda sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasında virgül kullanılmaktadır.

Örn: Mavi benekli, beyaz çiçekli, kısa şort eteğiyle çok güzel görünüyordu.

Bu cümleden virgül sıfatları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

Örn: Yedik, içtik, doyduk.

Örn: Ne yaparsan yap, sen gelmeden gitmem.

Kurulan uzun cümlelerde yüklemden uzak kalan cümle ögelerini belirtmek için virgül kullanılır.

Örn: Yavru kedi, sokakta annesini kaybetmiş miyavlarken çok korkuyor ve karnı açlıktan gurulduyordu.

Bazen cümle içerisinde ara cümle veya ara sözler kullanılabilir. Bu ara söz ve cümleleri ayırmak için hem başına hem de sonuna virgül kullanılır.

Örn: Kapı aniden kapanınca, çıkan sesten dolayı, çok korktu.

Tırnak işareti ile belirtilmeyen aktarma cümlelerini belirtmek için virgül kullanılır.

Örn: Mutlaka benim de gelmem lazım, dedi.

Diyaloglarda konuşma çizgisinden önce virgül kullanılır.

Örn: Sevim Teyze kızına,

-Yavrum akşam eve geç kalma, dedi.

Bir kelime kendisinden sonra devam eden cümleye bağlılık anlamı içeriyorsa o kelimeden sonra virgül kullanılır.

Örn: Hayır, buna asla izin vermem.

Hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılır.

Örn: Arkadaşlar, kitaplarınızı almayı sakın unutmayın.

Bir sözcük, kendinden sonra gelen sözcük ve sözcük gruplarıyla anlam ve yapı bakımından bağlantılı değilse bunu belirtmek için virgül kullanılır.

Örn: Yakışıklı abin geldi.

Yakışıklı, abin geldi.

Künyede yazar, basım tarihi gibi maddeleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

Örn: Harper Lee, Bülbülü Öldürmek, Altın Kitaplar Yayınevi, 1984

Virgül kullanımının yanlış olduğu yerler:

Eğer "de / da" bağlacı cümle içerisinde pekiştirme görevinde kullanılıyorsa bu bağlaçtan sonra virgül kullanılmaz.

Örn: Sen istesen de istemesen de ben dışarı çıkacağım.

Zarf fiil ekleriyle oluşturulan sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Zarf fiil ekleri; -ip, -meden, -ince, -ken, -dikçe, -erek, -diğinde, -meksizin …

Örn: Ayşe, çiçekleri toplayarak vazoya koydu.

Şart kip eki olan "-se / -sa" dan sonra virgül kullanılmaz.

Örn: Dediklerimi yapmazsan seni şikayet ederim.

İkilemeler arasında virgül işareti kullanılmaz.

Örn: Dondurma yavaş yavaş eriyordu.

Ve, yahut, veya bağlaçlarından önce ya da sonra virgül kullanılmaz.

​​​​​​​Örn: Sen ve ben bu işi başarabiliriz.

Örn: O veya bu ne fark eder.

Örn: Sarı yahut kırmızı olması önemli mi?

Cümle içerisinde tekrar eden bağlaçlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz.

​​​​​​​Örn: Ya sen buraya gelirsin ya da ben oraya gelirim.

​​​​​​​Örn: Hem ağlarım hem giderim.

2.Noktalı Virgül

Cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanılabilir.

Örn: Gelmiyorum; çünkü çok ödevim var.

Örn; Gelmek isterdim; ama başka bir yere davetliyim.

Cümle içerisinde virgülle ayrılan türleri, örnekleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

Örn: Yaz meyveleri karpuz, kavun, çilek; kış meyveleri portakal, mandalina ve greyfurtdur.

Sıralı cümleler içerisinde virgül varsa bu cümleleri birbirinden ayırabilmek için noktalı virgül kullanılır.