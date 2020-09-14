7. Sınıf Türkçe Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

Türkçede kurallarına uygun şekilde kelimelerin büyük harfle başlaması çok önemlidir. Yazım yanlışı yapmamak için mutlaka bu kurala dikkat etmemiz gerekir. Özellikle cümle içerisinde kullanılan bazı kelimeler büyük harfle başlar. Şimdi bunlara tek tek bakalım ve neler olduklarını öğrenelim.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Büyük harf kullanımını doğru yerde doğru kelimelerde kullanmamız büyük bir öneme sahiptir. Böylece Türkçe dil bilgisi içerisinde hata yapmadan büyük harfleri doğru yerde değerlendirebiliriz.

- Cümle başlangıçları ya da dizelerin başlangıcı her zaman büyük harfle başlar.

Akıl yaşta değil, baştadır.

Bugün hafta sonu olduğu için okula gitmeyeceğim.

- Nokta, iki nokta, üç nokta ve soru işareti ile ünlem işaretleri ile biten cümlelerin ardında kelimeler büyük harfle başlar.

Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü bugün okulun ilk günü.

Benimle yarın dışarı çıkar mısın? Seninle çok güzel bir yere gideceğiz.

Dikkat et! Bu eşya çok sıcak.

- Cümle içerisindeki tırnak işareti içerisine yerleştirilmiş cümleler büyük harfle başlar. Aynı zamanda bu kelimelerin sonuna nokta ya da ünlem işareti gibi farklı işaretler mutlaka konur.

İstemek, ‘‘İstiyorum.’’ demek değil, harekete geçmektir. (A. Maurrois)

- Rakamdan sonra gelen sözcükler büyük harfle başlamaz.

Ben 2010 yılında doğdum.

- Kişi adları, lakaplar, takma isimler, kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvan ve meslek adları ya da tarihi kişilerin adlarından önce gelen unvan ve benzeri durumlarda kelimeler büyük harfle başlar.

Mustafa Kemal Atatürk, Evliya Çelebi, Nene Hatun, Dede Korkut, Genç Osman, Deli İbrahim, Fatih Sultan Mehmet

- Ülke, şehir, kasaba, köy, semt, cadde, sokak, park adları, bulvar ve benzeri yerlerin baş harfleri büyük yazılır.

Türkiye, Balıkesir, İstiklal Caddesi, Dede Korkut Parkı, Seyit Onbaşı Bulvarı,

- Ova, kıta, dağ, göl, akarsu, tepe, yayla, okyanus ve boğaz gibi daha birçok farklı yer büyük harfle başlar.

Asya, Antarktika, Akdeniz, Karadeniz, Atlas Okyanusu

- Millet, boy, din ve dil gibi daha birçok farklı özel ad büyük harfle başlar.

Türk, Türkçe, Avrupalı, Müslümanlık, İslamiyet, Katolik, Zeus, Budizm

- Unvanlar, kurum, kuruluş, meslek ve rütbe ile eser adları büyük harfle başlar.

Avukat Ali Bey, Gökçe Hanım, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Bey, Teknik Direktör Şenol Güneş, Doktor Mert

- Cümle içerisinde başkasının sözleri aktarıldığı zaman ve tırnak işareti içinde verildiğinde büyük harfle başlar.

Atatürk gençliğe seslendiği sırada ilk olarak, ‘’Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini Türk Cumhuriyetini, ilelebet, Muhafaza ve müdafaa etmektir.’’ der.

- Gün ve ay adları belirli bir tarih belirttiği zaman büyük harfle başlar. Bunun dışında diğerleri küçük harfle başlar.

20 Eylül 2005 tarihinde konferans düzenlenecek.

23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- Gerçek anlamları ile kullanıldığı zaman gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar.

Mars, Jüpiter, Dünya, Güneş, Halley, Küçük Ayı, Venüs

- Yazı başlar ve konu başlıkları büyük harfle başlar.

Dil bilgisi bölümleri, İmla kuralları

Bu şekilde büyük harfle başlayan tüm kuralları en iyi şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Büyük harfle başlama kuralları daha çok fazladır. Size bunları araştırabilir ve öğrenerek neler olduklarını anlayabilirsiniz. Türkçede yazım yanlışı yapmamak için nerelerde büyük harf kullanıldığını bilmek önemlidir.