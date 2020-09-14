6. Sınıf Türkçe Deyimler, Atasözleri Ve Özdeyişler konu anlatımı

Deyim özdeyiş ve atasözü kültürümüzde geçmişten bugüne kadar var olan bir anda oluşmayan genel olarak kalıplaşmış sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Bu sebeple kullanımı oldukça yaygın olan deyim, özdeyiş ve atasözü birçok konuya da açıklık getirmek konusunda oldukça başarılı sözlerdir. Bilgi birikiminin sağlaması sayesinde deyim özdeyiş ve atasözü Türkçede sıkça kullanılan durumlardır.

6.Sınıf Deyim, Atasözü, Özdeyiş Konu Anlatımı

Deyimler

Bir olay durum ya da kavramı daha etkileyici anlatmak amacıyla en az iki sözcüğün bir araya getirilmesi sonucu deyimler oluşur. Deyimler genel olarak gerçek anlamının dışında kullanılarak mecazlı anlatımı ifade eder. Bu sebeple deyimlerde anlamlılık aramak gerçek anlamdan uzaklaşmayı gerektirir.

Deyim Özellikleri

- Deyimler kalıplaşmış sözcükler olduğu için sözcüklerin yeri değiştirilemez sözcüklerin yerine eş anlamlısı getirilemez bu şekilde kullanım anlatım bozukluğuna sebep olabilmektedir.

- Deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir. Kullanıldığı cümleye göre kullanımı değişmektedir.

- Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır.

- Bazı deyimler gerçek anlamı ile de kullanılabilmektedir.

- Deyimler kavram ya da durumu açıklamak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz.

- Deyimler en az iki kelimeden oluşur.

- Cümle grubu ya da sözcük şeklinde de bulunabilir.

Atasözleri

Atasözleri uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözcüklere verilen isimdir. Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Bu sebeple anonim özellikte bulunur. Atasözleri kalıplaşmış olduğu için, deyimler gibi değiştirilemez.

Atasözlerinin Özellikleri

- Atasözleri söyleyeni belli olmayan halkın ortak malı olarak kabul edilmektedir.

- Kalıplaşmış sözcüklerdir. Bu yüzden atasözüne oluşturan sözcüğün yerine başka sözcük getirilemez sözcüklerin sıralamasında değişiklikler yapılamaz.

- Atasözlerinin mecaz ve gerçek anlam söyleşi mümkündür. Atasözlerinin bazıları aynı ya da yakın anlam bildirir.

- Atasözlerinin bazıları zıt anlamlı kullanımı mümkündür.

- Atasözleri topluma öğüt verir.

Özdeyiş

Özdeyiş diğer adıyla vecize bir düşünceyi kısa bir şekilde ve özlü olarak anlatan cümle ya da sözcüklere verilen isimdir. Özdeyiş söyleyeni bilinen sözcüklerdir. Genel olarak söyleyeni bilindiği için özdeyişler söyleyen kişinin düşüncelerini, yaşadığı olaylardan ve gözlemler sonucunda çıkarımlarını kişilere anlatır. Her özdeyiş söyleyeninin düşüncelerini yansıtmaktadır. Genel olarak tecrübe ve bilgileri aktarmaktadır. Bu sebeple oldukça değerlidir. Zaman zaman farklı durumlarda ünlü ve topluma mal olmuş kişilerin özdeyişlerinden yararlanılır.

Deyim Ve Atasözü Arasındaki Ortak Özellikler

- Deyim ve atasözü çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış durumlardır.

- Deyim ve atasözleri söyleyeni belli değildir.

- Deyim ve atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok şey anlatılır.

- Kalıplaşmış sözcüklerdir. Değişikliğe uğramaz.

- Genel olarak mecaz anlam taşır.

Deyim Ve Atasözü Arasındaki Farklar

- Atasözleri cümle olabilirken deyimler genellikle söz ya da sözcük grubu olarak geçer.

- Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir. Öğüt verme ve uyarı özelliği taşır.

- Deyimler herhangi bir durumu anlatmak için geçerlidir. Yani anlık durum bildirmelerde deyimlerden yararlanılır.

- Atasözleri topluma öğüt verir. Deyimler sadece içinde bulunulan durumu bildirir.

Deyimin ders verme özelliği yoktur.