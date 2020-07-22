6. Sınıf İngilizce Talking About Locations Of Things And People (Nesnelerin Ve İnsanların Yerlerinden Bahsetme) konu anlatımı
İngilizce dersinde 6. Sınıf konularından biri olan “talking about locations of things and people” olarak adlandırılan “nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme” konusu nedir? İşte bu yazımızda nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsederken İngilizce2de kullanılan kelimeler ve cümle yapısını derledik.
İnsanlar ve nesnelerin nerede bulunduklarını ifade etmek için yer edatları kullanılmaktadır. Yer edatları cümle içerisinde kullanıldığında nesnelerin ve insanların bulundukları yerleri ifade etmekte kullanılır.
İngilizce’de Yer Edatların
At, in, on= -de, -da
İn, inside= İçinde
On, over, above= Üstünde
Under, bellow= Altında
Between, among= Arasında
Near= yakınında
Next to= Bitişiğinde
Behind= Arkasında
İn front of= Önünde
Opposite= Karşısında
İn the middle of= Ortasında
Outof, outside= Dışında
On the corner of= Köşesinde
On the right of= Sağında
On the left of= Solunda
By= Kenarında
Cümle Yapıları
Bir cümle içinde eğer nesne ve insanların yerlerinden bahsedilmek isteniyorsa kurulacak olan cümlenin yapısı şu şekilde olmalıdır;
Özne + Yardımcı Fill + Yer Edatı + Diğer Cisim
Bir cümle kurularak örnek vermek gerekirse; The cat is on the table (kedi masanın üzerinde) cümlesi istenilen cümle yapısına sahiptir.
İn – İnside (İçinde)
The dog is in the garden. (Köpek bahçede).
The pencils are inside the pencil case. (Kalemler kalem kutusunun içinde).
At (-de –da)
I am at the party. (Partideyim).
I am at work. (İşteyim).
I am at the bus stop. (Otobüs durağındayım).
He is at home. (O evinde)
“İn” ve “at” bazen birbirleri ile kullanım açısından karıştırılmaktadır. Ancak bu durumun ayırt edilebilmesi için bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Eğer hacimsel anlamda fazla büyük olmayan bir şeyin içerisinden bahsediliyorsa bu durumda “in” kullanılır. Örneğin; “I am in the car” ve “I am in my room” cümlelerinde olduğu gibi
Hacimsel anlamda bir odadan büyük olan ve üzerinin kapalı olduğu bir yerin içinden bahsedildiğinde ise “at”” kullanılır. Örneğin; “ I am at the train station” cümlesinde tren istasyonu büyük ve kapalı bir alan olduğu için at kullanılır.
Bir detay daha bulunmaktadır o da örneğin hastane gibi büyük ve kapalı bir alandan bahsedilecek olursa burada eğer kısa süre için bulunuluyorsa “at ”kullanılırken, uzun süre bulunuluyorsa mesela kişi hastanede çalışıyorsa in kullanılır.
On (Üstünde)
The pencil is on the table. (Kalem masanın üstünde).
The doll is on the bed. (Oyuncak bebek yatağın üstünde).
Over (Üstünde)
The bridge is over the river. (Köprü nehrin üstünde).
Over’ın kullanılması için üst üste duran iki şeyin arasında doğrusal ya da dikey mesafe olmalıdır.
Above (Üstünde)
The sun is above the bridge. (Güneş köprünün üstünde).
She is over ninety kilos. (O 90 kilonun üstünde).
Above’da “üstünde” anlamını taşımaktadır fakat soyut olan kavramlar için kullanılır. Kesin bilinmeyen tahmin edilen şeylerde kullanılan above burada da soyut anlamdadır.
Under – Below (Altında)
Dikey bir doğrultuda bir şeyin altındayken “under” kullanılır. “Below” ise aşağıda anlamını taşır.
The river is under the bridge. (Nehir köprünün tam altında).
See below. (Aşağı bakın).
Among – Between (Arasında)
İki şeyin arasında bulunan bir şey için “between” kullanılır. Birden fazla şeyin arasında bulunan şey için ise “among” kullanılır.
That girl is between two trees. (O kız iki ağacın arasında).
I see a dog among the trees. (Ağaçlar arasında bir köpek görüyorum).
Diğer Edatların Kullanımı
The school is behind the park. (Okul parkın arkasında).
The post office is near the school. (Postane okulun yanında).
Melike in front of the patisserie. (Melike pastanenin önünde).
The hospital is opposite the post Office. (Hastane postanenin karşısında).
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