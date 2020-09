4. Sınıf İngilizce 3. Ünite Cartoon Characters - Çizgi Film Karakterleri Konu anlatımı

Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir ünitedir. Bu ünitede çizgi film karakterlerinden ve onların yeteneklerinden bahsedilir. Öğrenilmesi oldukça kolaydır. Hobileri İngilizce olarak anlatmak için öğrenilmesi gereken bir ünitedir.

Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri) Kelimeleri

Üniteye başlamadan önce öğrenilmesi gereken bazı kelimeler bulunur. Bu kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek, ünite içinde geçen metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Grammer konusunda yardımcı olur.

Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri) kelimeleri:

Sing: Şarkı söylemek

Ride a horse: Ata binmek

Dive: Dalmak (suya)

Chess: Satranç

Tennis: Tenis

Ball: Top

Car: Araba

Puzzle: Bulmaca

Climb: Tırmanmak

Cook: Pişirmek (yemek)

Jump: Atlamak

Ride a bike: Bisiklet sürmek

Colour: Boyamak

Spiderman: Örümcek Adam

Batman: Batman

"Can" ile Yetenekleri Anlatmak

İngilizcede sıklıkla kullanılan "can" kavramı, "-ebilir, -abilir" anlamına gelmektedir. Kolayca yapılan ve zorlanmayan işleri anlatmak için kullanılır. "Can" yardımcı fiili ile soru sormak, cevap vermek, yetenekleri anlatmak mümkündür.

Cümle yapısı özne+ can + fiilin birinci hali + nesne şeklindedir. Olumsuz cümlelerde "can" yerine "can not" yazılır.

"Can" yardımcı fiili ile ilgili örnekler:

I can play piano. (Ben piyano çalabilirim.)

He can not cook the dinner. (O akşam yemeğini pişiremez.)

I can not climb the tree. (Ben ağaca tırmanamam.)

We can sing a song. (Biz şarkı söyleyebiliriz.)

She can ride a horse. (O ata binebilir.)

They can colour the picture. (Onlar resmi boyayabilir.)

"Can" yardımcı fiili ile karşıdaki kişiye soru sormak için kullanılabilir. Bu soruların kısa ve olumlu cevapları "Yes, I can." ile, kısa ve olumsuz cevapları "No, I can not." ile verilir. Cümleye göre özneler değişiklik gösterebilir. Olumsuz olan "can not" yardımcı fiili, "can't" olarak kısaltılır.

"Can" yardımcı fiiilini soru haline getirirken, can + özne + fiilin birinci hali + nesne şeklinde kullanılır.

"Can" yardımcı fiili ile ilgili soru ve cevap örnekleri:

Can you give me the book? (Bana kitabı verebilir misin? -Yes, I can give you the book. (Evet, sana kitabı verebilirim.)

Can cat catch a mouse? (Fare, kediyi yakalayabilir mi?) -Yes, it can.

Can you the our photos? (Resimlerimizi çekebilir misiniz?) -No, we can't take your photos. We are busy. (Hayır, sizin resimlerinizi çekemeyiz. Meşgulüz.)

Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri) Ünitesi için İyelik Sıfatları

Bir nesnenin kime ait olduğunu göstermek için iyelik sıfatları kullanılır. İyelik sıfatlarından sonra bir isim gelmesi gerekir.

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları):

My: Benim

Your: Senin

Our: Bizim

Their: Onların

Her: Onun (Kadın)

His: Onun (Erkek)

İts: Onun (İnsanlar haricindeki diğer varlıklar)

İyelik sıfatları için örnek cümleler ve anlamları:

This is my car. (Bu benim arabam.)

These are his books. (Bunlar onun kitapları.)

This is your pencil but I can write with it. (Bu senin kalemin ama onunla ben yazabilirim.)

İt is your camera and you can take your photos. ( Bu senin kameran ve sen resim çekebilirsin.)

This is my bed but you can sleep in it. (Bu benim yatağım ama sen onunla uyuyabilirsin.)

This is her English book but she can't translate it. (Bu onun İngilizce kitabı ama o çeviremiyor.)

You can sign a song, your voice is so beautiful. (Sen şarkı söyleyebilirsin, senin sesin çok güzel.)

Spiderman can climb my tree because he has cobweb. (Örümcek Adam benim ağacıma tırmanabilir çünkü onun örümcek ağı var.)