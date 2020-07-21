Ses kirliliği diğer ismi ne gürültü kirliliği olarak bilinmektedir. Evimizin ya da okulumuzun çevresinde veya dışarıda dolaşırken bir sürü ses kirliliği ile karşı karşıya kalırız. Bu hepimizi rahatsız eder. Özellikle sağlığı olumsuz yönde etkilediği için çevrede ses kirliliği yani gürültü kirliliği yapmamaya özen göstermeliyiz. Peki, ses kirliliği ne demek? Ses kirliliği neden ve nasıl oluşur? Hadi gelin şimdi bunlara bir bakalım.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ses Kirliliği Konu Anlatımı

Hem insanların hem de hayvanların işitme sağlığı ile beraber ruh ve beden sağlığını ses kirliliği olumsuz şekilde etkiler. Rahatsız edici ve şiddetli şekilde çıkan, kulağı rahatsız eden hayvan, insan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin ortaya çıkardığı etki ses kirliliği olarak bilinmektedir.

En önemlisi hızlı büyüyen şehirleşme, konutlar ve sanayileşme ciddi oranda gürültü kirliliği yapmaktadır. Aynı zamanda mekanik aletlerin günlük yaşam içerisindeki yarattığı gürültü ve trafik yoğunluğu da yine görüntü olarak öne çıkıyor. Hadi şimdi ses kirliliğine neden olan sorunları maddeler halinde inceleyelim.

- Düzensiz ve plansız şekilde kentleşme

- Hızlı şekilde artan nüfus yoğunluğu

- Teknolojinin gelişimi ile beraber sanayileşme

- Motorlu araçların çıkardığı sesler

- Denizyolu, karayolu, havayolu ve denizyolu ve tren yolunun çıkardığı görüntü

- Değişik faaliyetler ile gün içerisinde araç ve gereçlerin yarattığı ses

- Yol ve yapım işlemleri sırasında kullanılan makinelerin gürültüsü

- Spor yaparken ya da müzik dinlemek ve bu gibi insanların yaptığı görüntü

- Eğlence yerleri, açık hava konserleri ve açık hava sineması gibi ticari amaçlı organizasyonlarda yapılan gürültüler

- Ev aletlerinin görüntüleri

Tüm bu unsurlar gün içerisinde yaşanan gürültü temel sebepleridir. Bu gürültü bazen çok daha şiddetli olurken bazen daha az yaşanır. Aynı zamanda evimizin ya da okulumuzun bulunduğu yerlere göre gürültü değişir.

İnsan Sağlığı ve Ses Kirliliği

Ses kirliliği insan sağlığı açısından tehdit edici bir unsurdur. Özellikle yüksek sesli ortamlarda çok fazla durmak işitme sorunu yaşatabilir. Hatta ses kirliliğinin insan sağlığı konusunda hem fizyolojik hem de psikolojik yanlarının olduğunu bilmeliyiz.

Özellikle ses kirliliği ile beraber işitme açısından geçici veya kalıcı bazı etkiler söz konusu olabilir. Eğer farklı sebeplerden dolayı yaşanan gürültü kirliliğinde çok fazla maruz kalınırsa, işitme konusunda alt ya da çok bazı kalıcı etkiler yaşanabilir.

Özellikle ses kirliliğini fizyolojik açıdan getir diye belli başlı problemler söz konusudur.

- Stres

- Kas gerilmeleri

- Kan basıncında artış

- Kalp atışı ve dolaşımda değişiklik yaşanması

- Solunumun hızlanması

- Göz bebeklerinin büyümesi

- Ani refleks durumları

Yaşanan bu fiziksel problemleri yanı sıra aynı zamanda ses kirliliği psikolojik sorunlar da getirmektedir.

- Korku

- Rahatsızlık

- Sinir bozukluğu

- Tedirginlik

- Yorgunluk

- Zihinsel açıdan yavaşlama

Ses kirliliği için çözümler nelerdir?

Belli başlı bazı durumları ele alarak ses kirliliğini çözebiliriz. Peki, bunlar nelerdir?

- Topluluk içerisinde alçak sesle konuşmalıyız.

- Televizyon seyrederken ya da radyo dinlerken sesini kısmalıyız.

- Seyyar satıcıların yüksek sesle bağırmalarının engellenmesi gerekir.

- Fabrika ve sanayi siteleri ile iş yerleri şehrin dışında olmalıdır.

- Araç sürücüleri boş yere korna çalınması için bilinçlendirilmelidir.

- Ses kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda ağaçlandırma yapılmalıdır.

- Evde kullandığımız elektrikli ev aletlerini çok erken ya da çok geç saatlerde kullanmamalıyız.

Bu gibi çözüm yöntemleri üzerinden hem evimizin içindeki hem de dışarıdaki gürültü kirliliğini önleyebiliriz.