15 ülkeden liseliler projeleriyle yarışacak

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Toplam 15 ülkeden lise öğrencileri projeleriyle yarışacak. ‘27’inci Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ 8 Mayıs’ta başlıyor. Yarışmada; fizik, kimya ve biyoloji alanlarında seçilen projeler MEF Üniversitesi’nde sergilenecek. Kazananlarsa 11 Mayıs’ta açıklanacak.

2017’de hayatını kaybeden iş insanı ve eğitimci Dr. İbrahim Arıkan’ın adı verilen yarışmanın açılışına MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut da katılacak.