Zorla uçak indirmeye ‘Çernobil’ savunması

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün parlamentodaki konuşmasında, geçen hafta Ryanair’e ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine acil iniş yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bomba ihbarının yurtdışından geldiğini söyleyen Lukaşenko, “Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Üstelik ihbar aynı anda Atina, Vilnius ve Minsk’e geldi. Belarus tarafı hızlı bir şekilde bilgiyi uluslararası kurallara uygun olarak uçağın mürettebatına iletti. Çünkü o esnada bizim hava sahamızdaydı” dedi. Belarus’ta sık sık okullara, üniversitelere, kurumlara, uçaklara yönelik IP adresleri Polonya, Litvanya, Letonya kaynaklı olan asılsız bomba ihbarları aldıklarını söyleyen Lukaşenko, her bir ihbara karşı gerekenin yapıldığını ifade etti.

(Minsk’te tutuklanan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç’in gözaltında işkence gördüğü iddia edilmişti.)

‘GEREKEN YAPILDI’

Uçaktaki 123 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın tehdit altında olduğunu söyleyen Lukaşenko, “İçinde bomba bulunduğu ihbar edilen yolcu uçağı, Astravets Nükleer Santralı’nın yakınlarındaydı. Santral güvenlik sisteminin devreye girerek uçağı tehdit olarak algılaması daha mı iyi olurdu? Çernobil hadisesi bizim için az mı?” diye konuştu. Lukaşenko’nun açıklamalarının ardından, Polonya’nın Varşova havalimanından yetkililer Belarus’a bu konuda herhangi bir e-posta bildirimi yapılmadığını açıklarken, İsviçre hükümeti de hiçbir bomba ihbarında bulunulmadığını söyledi.

‘HER ŞEY YASAL’

Aleksandr Lukaşenko, “İnsanları korumak ve ülkemin güvenliğini düşünmek zorundayım. Eğer teröristler uçağı patlatmak isteseydi yardım edemezdik. Halkımı korumak için hareket ettim” dedi. Lukaşenko, gözaltına alınanların ifadelerini yayınlayacaklarını da belirtti.

Belarus lideri Lukaşenko’nun gerekçe gösterdiği Astravets Nükleer Santralı, yolcu uçağının Minsk Havalimanı’na yönlendirildiği noktanın 120 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Minsk kulesi müdahale etmemiş olsaydı Ryanair uçağı 30 kilometre sonra Litvanya hava sahasına girmiş olacaktı.

‘ÇİZGİYİ AŞTILAR’

Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus’a karşı aldığı tavrı eleştirdi. Belarus’a yönelik iç ve dış saldırıların yöntemlerinin değiştiğini söyleyen Lukaşenko, “İnsan anlayışının ve ahlakının sınırlarını aşan çok sayıda kırmızı çizgiyi aştılar” ifadelerini kullandı. Bomba ihbarının İsviçre’deki bir adresten geldiğini, ancak Avrupa ülkelerinin ihbarı gönderen adresi araştırmak yerine ülke yönetimini suçladığını savunan Belarus lideri, “ülkesi güçlü ve bağımsız olduğu için, Batı’nın saldırılarında başarılı olamayacağını” söyledi.

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