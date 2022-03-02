Yüzük neden orta parmakta

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Kamuoyu evli ve iki çocuğu olan Zelenski’nin alyansını neden yüzük parmağı yerine, orta parmağına taktığının cevabını aradı. İşte bu durum, Ukrayna’da da merak konusu olmuş. Daha önce gazeteciler bu konuyu Zelenski’ye sormuş. Lise döneminden beri beraber olduğu kız arkadaşıyla (Olena Zelenska) 2004’te evlenen Zelenski’nin cevabı ise şöyle: “Son birkaç yıldır evlilik yüzüğümü orta parmağıma takıyorum. Evlendiğimizde biraz daha dardı. Zamanla genişledi ve yüzük parmağıma bol gelmeye başladı. Eşim kuyumcuya gidip küçültmemi tavsiye etti ama ben hâlâ orta parmağıma takmaya devam ediyorum...”