Yunanistan’dan sınırda yeni duvar girişimi

Haberin Devamı

Habere göre, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS), sığınmacı geçişlerinin engellenmesi amacıyla Kamu Düzeni Bakanlığı’na, Meriç’te Dimetoka ile Tihero arasında 35 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar inşasını önerdi. Ekim ayında Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in, AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Yiva Johansson’a gönderdiği mektupta, Meriç’te yeni bir “engel inşası” halinde AB’nin bunu finans edip edemeyeceğini sorduğu, ancak ret cevabı aldığı belirtildi.

Yunanistan 212 kilometre uzunluğunda olan Meriç’teki Türk-Yunan hududunda, bugüne kadar biri 12.5, diğeri de 26.5 kilometre uzunluğunda iki ayrı duvar inşa etti. Meriç hududunda inşa edilen kulelere yerleştirilen 3.5-15 kilometre menzilli yeni elektronik gözetleme ağının deneme testleri ise sürüyor.