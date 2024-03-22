Yunanistan’dan ‘Altın Vize’ye zam

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Atina yönetimi ekim ayından itibaren ‘Altın Vize’ uygulamasında önemli değişikliklere gidiyor. Yabancı ülke vatandaşlarına, her beş yılda bir uzatılabilen ikamet izni sağlayan ‘Altın Vize’ için şart koşulan gayrımenkul satın alımındaki taban fiyat, ülkenin bazı bölgelerinde 500 binden 800 bin Euro’ya, bazı bölgelerinde ise 250 binden 400 bin Euro’ya çıkarılacak. Maliye Bakanı Kostis Hacidakis, yeni uygulamanın önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

ATİNA SELANİK VE ADALAR

‘Altın Vize’ için yeni uygulama, Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi ile Selanik merkezinin yanı sıra, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit de dahil olmak üzere, nüfusu 3 binden fazla turistik adalarda satın alınacak gayrımenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olmalarını öngörüyor. Uygulama 2014’te başlatıldığında, taban fiyat 250 bin Euro idi. Atina ve Selanik’in bazı ilçeleri ile Mikonos ve Santorini’de bu rakam geçen yıl 500 bin Euro’ya çıkarılmıştı. Ülkenin diğer bölgelerinde ise 250 bin Euro olan alt limit, yeni uygulama ile 400 bin Euro’ya yükseltilecek. Koruma altında olan ya da terk edilmiş eski gayrımenkullerde taban ise 250 bin Euro olarak kalacak. Yeni uygulama çerçevesinde satın alınan gayrımenkuller, çevrimiçi platformlar aracılığıyla kiralanamayacak.

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SINIRLAMA GETİRİLDİ

Bugüne kadar ‘Altın Vize’ için satın alınacak gayrımenkul sayısında sınırlama bulunmuyordu. Yeni uygulama ile sadece bir gayrımenkul satın alımı şartı da koşuluyor. 1 Ekim’den itibaren geçerli olması beklenen yeni uygulamaya, Yunanistan’da hem gayrımenkul fiyatları ve kiraların sürekli artması hem de kiralık ev sayısının son derece azalması yüzünden ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Yeni uygulama ile ‘Altın Vize’ başvurularında düşüş görülmesi bekleniyor. Geçen 10 yıl içinde yaklaşık 12 bin üçüncü ülke vatandaşına ‘Altın Vize’ verildi. Listede, Çinliler 7 bin 400 kişi ile birinci, Türkler 750 kişi ile ikinci, Lübnanlılar da 600 kişi ile üçüncü sırada bulunuyor.