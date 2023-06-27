Yunanistan’da 2’nci Miçotakis dönemi: Sırdaş Yorgo’yu Dışişleri Bakanı yaptı

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Yunanistan’da Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis’in başbakanlık konutuyla ayrılığı sadece 35 gün sürdü. Önceki gün seçimlerden farkla birinci çıkan Miçotakis, Atina şehir merkezindeki ‘Megaro Maksimu’ya yani başbakanlık konutuna döndü ve vakit kaybetmeden kabinesini açıkladı. Bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 15 kadının yer aldığı kabine bugün yemin edecek.

HAKAN FİDAN BENZETMESİ

Yunan lider, dışişleri bakanlığına “sırdaşı” olarak bilinen Yorgo Yerapetritis’i getirdi. Bu tercih, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sırdaşım” dediği Hakan Fidan’ı mayıs ayındaki seçimlerin ardından dışişleri bakanı olarak atamasına benzetildi. Miçotakis, geçen dört yıl dışişleri bakanlığını yapan Nikos Dendias’a ise savunma bakanlığı koltuğunu emanet etti. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dendias birbirlerine “arkadaşım” diye hitap ediyorlardı.

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YENİ BAKAN KİMDİR

2019’da devlet bakanı olan Yorgo Yerapetritis, şubattaki tren kazası sonrası ulaştırma bakanlığı koltuğuna oturmuştu. Yerapetritis, Ege Denizi’nin güneyinde, Rodos ve Girit’in arasında bulunan, On İki Adalar’ın ikinci en büyüğü Kerpe Adası doğumlu. Edinburgh Üniversitesi’nde hukuk, Oxford’da felsefe eğitimi alan yeni Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Atina Üniversitesi’nde profesör. Ankara-Atina ilişkilerinin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri yüzünden gerildiği 2020 yılında Yerapetritis, Türkiye’yi “agresif” davranmakla suçlayarak bu koşullarda “herhangi bir diyaloğa girmeyeceğini” söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı için “öngürülemez” diyen Bakan, “her olasılığa hazır olduklarını” söylemişti.

KAYBEDEN YİNE SYRİZA

Oyların yüzde 40.5’ini alan ND, birinci partiye ek sandalye veren yeni seçim sisteminin desteğiyle 300 üyeli parlamentoda 158 sandalye elde etti, tek başına iktidar için gerekli 151 sayısını aşabildi. Öte yandan seçime katılım 21 Mayıs’taki yüzde 61’den yüzde 52.8’e geriledi. Hem ilk seçimin hem de dünkü erken oylamanın mağlubu ise değişmedi: Eski başbakan Aleksis Çipras ve partisi SYRİZA. Oyu iki seçim arasında yüzde 3 eriyen SYRİZA, yüzde 17.8 ile sadece 48 vekil çıkarabildi. Çipras, “ciddi bir yenilgiye uğradığını” kabul etse de istifa sinyali vermedi.

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BATI TRAKYA’DAN 4 TÜRK

Kampanya sırasında ND’li siyasetçilerin hedef gösterdiği dört Türk, Batı Trakya’dan meclise girmeyi tekrar başardı. SYRİZA’nın Gümülcine ve İskeçe adayları Özgür Ferhat ile Hüseyin Zeybek ve Pasok’un aynı bölgelerden adayları Burhan Baran ve İlhan Ahmet milletvekili seçildiler. Seçim haritası ND’nin rengi maviye boyanırken, SYRİZA’nın birinci çıktığı Gümilcine kırmızı renkle tek istisna oldu.

IRKÇI PARTİDEN SÜRPRİZ

Seçimlerde en büyük sürprizi, suç örgütü Altın Şafak’ın 13 yıl hapse mahkûm edilen üyesi İlias Kasidiaris’in perde arkasından yönettiği Spartalılar yaptı. Parti, 12 vekil çıkardı. 2017’de kurulan Spartalılar, iki yıl sonra yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sadece 750 oy almışlardı. Herhangi bir hükümet formülünün çıkmadığı 21 Mayıs’taki ilk seçimlere girmeyen parti, Kasidiaris’in desteğiyle önceki gün 241 bin oy toplamayı başardı. Bu sonuç, “Faşist Altın Şafak geri döndü” yorumlarına yol açtı.

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İSMİ NEREDEN GELİYOR

Logosunda savaşçı miğferi bulunan parti, ismini eski Yunan’daki antik kent devletlerinden olan Sparta’dan alıyor. Mora yarımadasında kurulu kent, milattan önce 9’uncu yüzyıldan başlayarak yaklaşık 500 yıl hayatta kalmıştı. Felsefe ve bilim eğitimine önem veren Atinalılara kıyasla daha disiplinli ve savaşçı olan Spartalılar günümüzde, “300 Spartalı” adıyla 2006’da beyazperdeye taşınan ve Pers orduları ile savaşı konu edinen filmle biliniyor.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonda tebrik etti. Erdoğan, görüşmede yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi. Yunan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Erdoğan ile Miçotakis 11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.