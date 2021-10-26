Yunanistan şimdi de İngiltere ile anlaştı

Haberin Devamı

Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları Nikos Dendias ile Liz Truss, dün Londra’da iki ülke arasında savun-ma işbirliğini de içeren geniş kapsamlı bir anlaşma (stratejik ikili çerçeveye ilişkin mutabakat muhtırası) imzaladılar. Dendias, detaylara girmeden an-laşmanın savunma, ticaret, eğitim ve iki ülkeyi ilgilendiren tüm alanları kapsadığını söyledi. Truss ile görüşmesinde savunma, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldıklarını söyleyen Dendias “İngiltere’nin AB’dan çıkması, Yunanistan ile ilişkilerinin değişeceği anlamına gelmiyor. Aksine, bu AB’den çıkış, ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi için fırsat teşkil ediyor” şeklinde konuştu. Dendias pazar günü Elefterob Tipos gazetesine verdiği demeçte, anlaşma hakkında “İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor. Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, hem de Kıbrıs’ta garantör devletlerden biri” demişti.