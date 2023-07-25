Yunanistan resmen cehennemi yaşıyor: Pilotun son anonsu soğuk duş etkisi yarattı... Yolcular uçağı terk etti

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Yunanistan, yaklaşık bir haftadır anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle İngiliz turistlerin uğrak noktası olan adalar yaklaşık 10 bin İngilizi ağırlıyordu.

Bu turistlerden bazıları Pazar ve Pazartesi günleri uçaklar ile adalardan tahliye edildi.

Ancak pek çok turistin tahliye bekleyişi devam ediyor.

Mirror'ın haberine göre, bazı havayolları hala Rodos'a uçuş yapmaya devam ediyor.

Bu uçuşlardan birinde pilotun yaptığı anons ise uçakta adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Uçakta bulunan BBC Galler muhabiri Gwyn Loader pilotun 'Şu anda tatil için Rodos'a gitmek korkunç bir fikir' dediğini aktardı.

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İngiliz pilot sözlerine şöyle devam etti;

'Dönüş uçuşları artık ordu tarafından yönetiliyor. Uçaktan inmek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Seyahat nedeninizi bilmiyorum, ancak eğlence için seyahat ediyorsanız, içten tavsiyem, bunun kötü bir fikir olduğu.'

Pilot son uyarısını yaptığında Gatwick'ten kalkmak için son hazırlıklarını yapan 180 koltuklu uçuşta 37 yolcu vardı.

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Metro'nun haberine göre bu uyarı sekiz yolcunun uçaktan inmesine neden oldu.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına karşı mücadeleyi 'savaş' olarak nitelendirdi.

Ülkesinin yangınlara karşı bir savaşta olduğunu belirten Miçotakis, 'Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır' dedi.