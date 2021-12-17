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Yunanistan Menendez’i alkışlıyor

#Yunanistan#Senatör Menendez#ABD
Yunanistan Menendez’i alkışlıyor

Rum lobisine yakınlığıyla bilinen Senatör Menendez’in ABD Savunma Bütçesi tasarısına yaptığı Yunanistan yanlısı ekler, Atina’da sevinçle karşılandı.

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ABD’li senatör Robert Menendez’in Yunanistan lehinde hazırladığı yasa tasarısını da içeren, ABD’nin yeni savunma bütçesinin (NDAA) Senato’da 10’a karşı 89 oyla onanması Atina’da büyük sevinç yarattı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanlığı teşekkür mesajı yayınlarken, Yunan medyası da “ABD, F-35 almamız için kırmızı halı seriyor” başlıklarını attı.

TASARIDA NELER VAR

Yeni savunma bütçesinin ABD Başkanı Joe Biden’in tarafından imzalanmasıyla yasalaşacak Menendez’in “ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolararası Ortaklık” başlıklı tasarısının ana hatları şöyle:

- Yunanistan satın almayı kararlaştırdığında, F-35 savaş uçaklarının verilmesi için gerekli her türlü kolaylığın sağlanması.

- Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunun desteklenmesi için kredi tahsisi.

- Yunan ordusunun eski Sovyet ve Rus yapımı silah sistemlerinden arınması için destek.

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- Yunanistan’daki askeri eğitim ve tatbikatlar için her yıl 1.8 milyon dolar kaynak.

- Yunan-İsrail-Kıbrıs Rum oluşumunun desteklenmesi için ABD’nin de katılımıyla 3+1 formüllü parlamenterler heyeti oluşturulması.

MİÇOTAKİS’TEN TEŞEKKÜR

Yunan Başbakanı Miçotakis, tasarının kabulünden sonra sosyal medya hesabından Menendez’e teşekkür ederek, “Yunanistan ve ABD için büyük bir gün. Kongre’deki dostlarımıza da teşekkürler. Yunanistan’ın bugün Doğu Akdeniz’deki rolü her zamankinden daha güçlüdür” dedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından da “Senato’nun onadığı Menendez tasarısı, Yunanistan’ın bölgede istikrar odağı olarak stratejik önemini güçlendiriyor. Bu tasarı, Yunanistan ile ABD arasındaki eşsiz ilişkileri kanıtlıyor. Menendez’e, Temsilciler Meclisi’ne minnettarız” mesajı paylaşıldı.

SİHA MADDESİ

Başkan Biden’ın onayını bekleyen 770 milyar dolarlık bütçe yasasına yine Menendez tarafından Türkiye’yi ilgilendiren başka tasarılar da eklendi. Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programının yakın takibe alınması ve Azerbaycan’a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar yeni savunma bütçe tasarısında yer aldı.

İSLAMAFOBİYLE MÜCADELE İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ

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ABD Temsilciler Meclisi, başörtülü Müslüman kadın vekil Ilhan Omar’ın sunduğu “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası” başlıklı tasarıyı 212’ye karşı 219 oyla kabul etti. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngören tasarı, önümüzdeki günlerde Senato’da oylanacak. Burada da kabul edilirse yasalaşması için Başkan Biden’ın önüne gidecek.

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#Yunanistan#Senatör Menendez#ABD

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