Yunan soluna yeni lider... ABD’den geldi Çipras’ın halefİ oldu

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Kasselakis 133 bin SYRİZA üyesinin sandık başına gittiği ikinci tur seçimlerde oyların yüzde 56.1’ini toplayarak, haziran ayında yapılan genel seçimlerden sonra istifa eden eski başbakan Aleksis Çipras’ın koltuğuna oturdu. Rakibi, dedesi Çanakkale göçmeni olan eski çalışma bakanı Efi Ahcioglu ise yüzde 43.9’da kaldı.

Aleksis Çipras

‘MİÇOTAKİS’TEN İYİYİM’

Kasselakis, hem SYRİZA hem de Yunan siyasi hayatı için ‘fenomen’ teşkil ediyor. Radikal bir sol partinin lideri oldu ama neredeyse tümünü sosyal medyadan yürüttüğü seçim kampanyasında, soldan, hatta siyasetten bile pek bahsetmedi. Yunanca konuşurken takılan seçmenlere Başbakan Kiriakos Miçotakis’i kastederek “Ondan daha iyi İngilizce konuşuyorum. Ekonomiyi ondan daha iyi biliyorum. Miçotakis’i ancak ben yenebilirim” sloganı ile seslendi.

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ABD’NİN TRUVA ATI MI

15 yıl kaldığı ABD’den döndükten iki ay sonra SYRİZA lideri seçilmesi, partinin muhafazakar kesiminde ‘Amerikalıların gönderdiği truva atı’ şeklinde değerlendirildi. Hatta ‘Miçotakis’in adamı olmak’ ile bile suçlandı. Kasselakis, kendisinden sık sık övgü ile bahsettiği Amerikalı erkek hastabakıcı Tyler Macbeth ile 4 yıldır birlikte yaşıyor. Vaatleri arasında, eşçinsellerin haklarını sonuna kadar savunmak da bulunuyor. Ayrıca, kilise-devlet işlerinin birbirinden ayrılması sözü de verdi. Kasselakis’in başkan seçilmesi SYRİZA’nın parçalanabileceği iddialarını da arttırdı.